БИПА обыграла Старый Луцк в Суперлиге FAVBET

БИПА обыграла Старый Луцк в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET — 68:60.

Три четверти на площадке проходила равная борьба. Постепенно одесситам удалось закрепиться впереди, но Старый Луцк не позволял далеко оторваться в счете. В заключительной четверти БИПА надежнее сыграла в обороне и довела матч до победы.

Команда Олега Шевченко добыла пятую победу и вышла на восьмое место в Суперлиге. Старый Луцк также выиграл пять встреч из 15-ти матчей и занимает девятую строчку.

В следующем матче БИПА встретится с Черкасскими Мавпами. Старый Луцк сыграет с Киев-Баскетом. Оба поединка запланированы на 19 декабря.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БИПА-Одесская область — Старый Луцк-Университет — 68:60 (16:15, 20:17, 18:21, 14:7)

БИПА: Льюис (19 + 5 подборов), Бугорский (7 + 11 подборов), Рябчук (5 + 10 подборов + 7 передач), Кадыгроб (5), Шашков (15 + 7 подборов + 5 передач), Товкач (8), Рудык (5), Уитли (2), Неамцу (2)

Старый Луцк: Уайт Томас (12 + 6 подборов), Мусиенко (10 + 6 подборов), Коцко (7 + 7 подборов + 8 передач), Панфилов (7), Дюпин (4), Коровяков (13), Бедлинский (3), Прозапас (2), Маркив (2)