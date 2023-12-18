Киев-Баскет одержал уверенную победу над Черкасскими Мавпами в киевском бабле Суперлиги FAVBET — 89:73.

Киевляне активно провели первую половину встречи, набрав 51 очко до большого перерыва. В третьей четверти перевес достигал +22 очков, однако Мавпы сумели сократить отставание. Тем не менее, команда Дмитрия Забирченко сдержала финальный натиск и не позволила отыграться.

MVP встречи стал Брентли Байнум, установивший новый рекорд результативности в Суперлиге в нынешнем сезоне. Форвард киевлян набрал 40 очков и совершил 6 подборов.

Киев-Баскет одержал восьмую победу в сезоне и занимает пятое место. Черкасские Мавпы остаются на третьей строчке, выиграв девять поединков.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы — 89:73 (27:20, 24:15, 18:24, 20:14)

Киев-Баскет: Кисильчук (5), Зайцев (6), Кошеватский (18+6 передач), Заплотинский (12+10 подборов), Байнум (40+6 подборов), Стародуб (8)

Черкасские Мавпы: Бун Джуниор (5+11 подборов), Далкорт (25+5 подборов), Кальниченко (10), Агафонов (14+9 подборов + 6 передач), Новиков (4), Скира (6+5 подборов), Руслов (4), Кузнецов (3), Миритич (2)