Черкасские Мавпы с рекордом сезона Агафонова одержали уверенную победу над БИПА

Черкасские Мавпы уверенно обыграли БИПА в матче столичного бабла Суперлиги FAVBET — 81:64.

Одесситы выиграли первую четверть, однако далее на площадке доминировали Мавпы. Команда Артема Слипенчука в двух следующих десятиминутках создала комфортный перевес, который закрепила в последней четверти.

MVP встречи стал Андрей Агафонов. Центровой Мавп набрал 41 очко, а также совершил 8 подборов и 7 передач. Агафонов установил новый рекорд результативности сезона, обойдя Брентли Байнума, который набрал 40 очков именно в матче с Мавпами в понедельник.

Подопечные Слипенчука одержали десятую победу, БИПА имеет в активе пять побед. Обе команды следующие матчи чемпионата проведут в январе.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БИПА — Черкасские Мавпы — 64:81 (18:16, 16:23, 8:18, 22:24)

БИПА: Бугорский (12+9 подборов), Рябчук (8), Кадыгроб (3), Льюис (20+6 подборов), Шашков (11+6 подборов), Уитли (8+7 передач), Неамцу (2)

Черкасские Мавпы: Бун Джуниор (8+7 подборов + 6 передач), Кальниченко (7+6 подборов), Агафонов (41+8 подборов + 7 передач), Кузнецов (0+8 передач), Новиков (11+8 подборов), Далкорт (5), Руслов (5), Скира (4)