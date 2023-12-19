Форвард Черкасских Мавп Кальниченко объявил о завершении карьеры

Форвард Черкасских Мавп Андрей Кальниченко объявил о завершении карьеры игрока. Баскетболист объявил о своем решении на пресс-конференции после матча с БИПА (81:64).

37-летний Кальниченко ранее также выступал за Химик, Одессу, Тернополь. Форвард приостанавливал карьеру в начале 2022 года. Однако затем игрок возобновил выступления в Румынии, после чего вернулся в Черкасские Мавпы.

В нынешнем сезоне Кальниченко провел 16 матчей. Форвард в среднем набирал 10,3 очка, 4,8 подбора и 1,0 передач.

Черкасские Мавпы занимают второе место в Суперлиге FAVBET. Следующий матч команда Артема Слипенчука проведет в январе.