Киев-Баскет одержал третью кряду победу, обыграв Старый Луцк

Киев-Баскет уверенно обыграл Старый Луцк в Суперлиге FAVBET-2023/24 — 76:60.

Команда Дмитрия Забирченко контролировала ход игры, максимальный перевес составлял +22 очка. В концовке тренер киевлян выпустил баскетболистов, которые получают не слишком много игровой практики.

MVP встречи стал форвард Киев-Баскета Вадим Заплотинский. Игрок оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и совершив 15 подборов.

Киев-Баскет одержал третью подряд победу в Суперлиге. Команда Забирченко занимает четвертую строчку в Суперлиге. Старый Луцк с пятью победами остается на предпоследнем месте.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Старый Луцк — 76:60 (17:13, 22:12, 23:18, 14:17)

Киев-Баскет: Кисильчук (13+5 подборов), Байнум (12+5 подборов + 5 передач), Заплотинский (10+15 подборов), Зайцев (4), Кошеватский (4+7 передач), Стародуб (18+5 подборов + 4 передачи) , Фреш-Стаханов (10), Когут (3), Юрченко (2)

Старый Луцк: Панфилов (17), Томас (15), Коцко (5), Мусиенко (3 + 8 передач + 6 подборов), Прозапас (11), Коровьяков (7 + 4 подбора + 3 передачи), Алтухов (1), Глушко (1)