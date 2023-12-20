БК Запорожье обыграло БК Ровно в матче Суперлиги FAVBET

БК Запорожье неожиданно одержало уверенную победу над БК Ровно, второй командой Суперлиги FAVBET, в рамках регулярного чемпионата — 82:70.

Подопечные Валерия Плеханова сходу завладели преимуществом, выиграли первую четверть с отрывом +7, а к большому перерыву сумели немного нарастить перевес.

Ровно пыталось переломить хлод игры, но все попытки команды Михаила Переверзия были тщетны. Финишный рывок позволил им подобраться к оппоненту на расстояние четырех очков, но и только. Последние минуты остались за Запорожьем.

Отметим результативные действия новичка команды Плеханова, опытного форварда Максима Никитина, который набрал 27 очков и стал MVP поединка.

Ровенчане потерпели пятое поражение в 13 поединках, но сохранили за собой вторую строчку. БК Запорожье остался шестым, но с неплохими перспективами подняться выше.

Завтра, 21 декабря, Запорожье сыграет с Галичиной, а Ровно сразится с лидером — Днепром.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — БК Ровно — 82:70 (20:13, 21:16, 12:15, 29:26)

БК Запорожье: Никитин (27 + 8 подборов + 5 передач), Быков (13 + 5 подборов + 5 передач), Морозов (10), Кабанов (10), Сизов (9), Хохоник (7 + 6 подборов + 7 передач), Буц (2), Покоенко (2), Холод (2)

БК Ровно: Джойнер (16 + 6 подборов + 6 передач – 5 потерь), Соловьев (11 + 5 подборов), Тимощук (11), Мочалов (9 + 5 подборов), Водолазский (8), Шепелев (8), Смит (4 + 5 подборов), Чиж (3)