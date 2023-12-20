Галичина победила Кривбасс в матче Суперлиги FAVBET

Политехника-Галичина победила Кривбасс в очном противостоянии регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 70:66.

Судьба встречи решилась в последней четверти, когда Галичине удалось оформить преимущество в семь очков и не отпустить его до финальной сирены.

Лучшим игроком встречи стал Максим Сафонов, который к 26 очкам добавил шесть подборов и два ассиста. У криворожан отметим Рида, который набрал 15 очков, шесть подборов и шесть передач.

В рамках бабла в Ивано-Франковске сегодня пройдет еще две встречи. В 15:00 начнется игра Запорожья и БК Ровно, а в 18:00 на площадку выйдут Прикарпатье-Говерла и Днепр.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Кривбасс — 70:66 (16:15, 25:16, 14:22, 15:13)

Политехника-Галичина: Сафонов (26), Нельсон (13), Ходов (13), Карпюк (9 + 9 подборов), Крамар (5), Станишевский (2), Дешон (2)

Кривбасс: Рид (15), Мартынов (14), Бречко (12), Тищенко (8), Брецко (7), Мельник (5), Василенко (3), Бибиков (2)