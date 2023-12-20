Лидер Суперлиги FAVBET Днепр обыграл Прикарпатье-Говерлу и увеличил отрыв от преследователей

Прикарпатье-Говерла на своей площадке уступило Днепру в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 52:70.

Хозяева постарались дать бой лидеру чемпионата, и как минимум в первой половине игры интрига жила припеваючи. Команда Евгения Мурзина даже выиграла первую четверть, и лишь незадолго до большого перерыва фаворит вышел вперед.

Властно вцепившись в результат, Днепр его уже не отпустил. Команда Владимира Коваля постепенно наращивала преимущество, и завершила матч с отрывом +18.

Выиграв десятый матч из десяти, днепряне еще прочнее закрепились на вершине турнирной таблицы. Прикарпатье-Говерла опустилось на шестую строчку, пропустив вперед БК Запорожье.

Завтра, 21 декабря, Днепр сразится с БК Ровно в поединке лидеров Суперлиги FAVBET. Прикарпатье-Говерла сыграет с аутсайдером Кривбассом.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Днепр — 52:70 (19:14, 9:21, 12:17, 12:18)

Прикарпатье-Говерла: П. Горобченко (15 + 5 подборов + 3 передачи — 4 потери), Старцев (12 — 5 потерь), Лесик (8 — 6 потерь), Кабацюра (7 + 5 подборов), Луценко (4), Жулавский (4), Лонюк (1), Чугунов (1)

Днепр: Тимофеенко (17 + 5 подборов — 3 потери), Конев (14), Дубоненко (9), Закурдаев (7 + 4 передачи + 3 перехвата), Сорочан (7), Сипало (6), Тарасенко (5 + 6 подборов), Бондарчук (3), М. Горобченко (2 + 7 передач)