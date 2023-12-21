Днепр разгромил БК Ровно в матче лидеров Суперлиги FAVBET

Днепр одержал убедительную победу над БК Ровно в матче иванофранковского бабла Суперлиги FAVBET — 83:54.

Ровенчане подходили к отчетному поединку на второй строчке турнирной таблицы, но, несмотря на статус битвы лидеров, интриги в этот вечер не получилось.

Днепр с первых минут взялся за дело и попросту уничтожил соперника в первой четверти, оторвавшись почти на 20 очков. В дальнейшем лидер спокойно держал соперника на дистанции, не позволяя им даже ненамного сократить отставание. В итоге — сверхубедительная победа команды Владимира Коваля, которая в нынешнем сезоне выиграла все свои 11 матчей.

В составе команды-победителя сразу шесть игроков набрали не менее 10 очков, а двое — Владимир Конев (MVP матча) и Станислав Тимофеенко — оформили дабл-дабл.

БК Ровно потерпел шестое поражение в сезоне и опустился со второго места сразу на четвертое. Завтра, 22 декабря, команда Михаила Переверзия сыграет с аутсайдером Кривбассом. Днепру предстоит поединок против Политехники-Галичины.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Днепр — 54:83 (13:31, 12:12, 11:19, 18:21)

БК Ровно: Тимощук (16 + 5 подборов), Соловьев (8 + 6 перехватов), Джойнер (7 + 5 подборов), Мочалов (7), Шепелев (5), Лемишка (5), Смит (4 + 6 подборов), Чиж (2)

Днепр: Закурдаев (16), Конев (13 + 12 подборов), Сипало (13), Тарасенко (12 + 5 подборов), Бондарчук (11), Тимофеенко (10 + 10 подборов), Дубоненко (8), Горобченко (0 + 7 передач)