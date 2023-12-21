Прикарпатье-Говерла обыграла Кривбасс в матче Суперлиги FAVBET

Прикарпатье-Говерла победила Кривбасс в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 80:64.

Большую часть поединка на площадке была равная борьба. После третей четверти Кривбасс вел 57:54, однако гостям не удалось добыть первую победу в сезоне.

В заключительном отрезке игры Прикарпатье-Говерла сделала рывок 20:4 и добыла победу.

MVP встречи признан капитан Говерлы Сергей Старцев, который набрал 28 очков, сделал 7 подборов и 7 передач. Илья Кабацюра оформил дабл-дабл — 13 очков и 14 подборов.

Прикарпатье-Говерла (8-6) занимает пятое место в Суперлиге. Кривбасс (0-12) замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче 22 декабря Прикарпатье-Говерла сыграет с Запорожьем, а Кривбасс — с БК Ровно.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Кривбасс — 80:64 (20:19, 16:21, 18:17, 26:7)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (28 + 7 подборов + 7 передач + 4 потери), Кабацюра (13 + 14 подборов), Горобченко (13), Лесык (10), Аврахов (8), М. Тимофийчук (4), Луценко (2 + 2 перехвата), Чугунов (2)

Кривбасс: Бречка (19), Тищенко (14 + 7 подборов), Рид (14), Бречко (9), Мартынов (5 + 4 потери), Мельник (3)