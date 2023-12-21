Запорожье в напряженном матче обыграло Политехнику-Галичину

Запорожье обыграло Политехнику-Галичину в матче бабла в Ивано-Франковске в Суперлиге FAVBET-2023/24 — 80:74.

Команда Валерия Плеханова уверенно начала поединок и добилась перевеса +19 очков на старте. После этого львовяне постепенно начали отыгрываться. Надежная игра в защите позволила сократить отставание до 2 очков. В заключительной четверти запорожцы вновь совершили результативный рывок, и довели матч до победы.

MVP встречи признан защитник Запорожья Александр Сизов, набравший 12 очков, 9 подборов и 7 ассистов. Форвард Максим Никитин добыл 21 очко. В составе Политехники отличился Джакор Нельсон, который оформил дабл-дабл (22 очка и 10 подборов).

Запорожье добыло седьмую победу в Суперлиге. Команда Плеханова обошла Политехнику-Галичину и занимает четвертое место в чемпионате.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Политехника-Галичина — 80:74 (36:17, 18:20, 10:23, 16:14)

Запорожье: Быков (15), Хохоник (4+11 подборов + 10 передач), Сизов (12+9 подборов + 7 передач), Буц (9), Морозов (6+5 подборов), Никитин (21), Кабанов (11), Дмитренко (2)

Политехника-Галичина: Нельсон (22+10 подборов), Квентин Дэвис (5+5 подборов), Карпюк (14+8 подборов), Крамарь (5), Сафонов (10), Федчук (12), Ходов (3), Бартоломеев (2), Станишевский (1)