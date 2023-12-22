БК Ровно одержал непростую победу над Кривбассом в Суперлиге FAVBET

БК Ровно, еще вчера шедший на втором месте, испытал трудности в поединке регулярного чемпионата с главным аутсайдером Суперлиги FAVBET Кривбассом, но все-таки добыл победу — 85:78.

Всю первую половину встреча проходила в равной борьбе и с переменным успехом. Кривбасс, как и в предыдущем своем матче, даже ушел уйти на большой перерыв с небольшим отрывом.

В третьей четверти фаворит сумел сравнять счет и выйти вперед, но соперник не позволял ему уйти в отрыв. В середине четвертой четверти Кривбасс диктовал условия и в один моент даже повел с разницей +8. Но концовка осталась за ровенчанами, сумевшими вырвать тяжелую победу.

Этот успех не позволил БК Ровно подняться с четвертого места — Черкасские Мавпы выше по разнице, а БК Запорожье — по проценту побед. Кривбасс потерпел 13-е поражение из тринадцати возможных, однако в последних матчах в игре команды Александра Вороны явно наметился прогресс.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Кривбасс — 85:78 (18:19, 16:19, 28:22, 23:18)

БК Ровно: Джойнер (22 + 11 подборов + 3 передачи — 3 потери), Соловьев (17 + 2 перехвата — 3 потери), Смит (15 + 11 подборов), Шепелев (10 + 6 подборов + 2 перехвата), Мочалов (8 + 6 подборов), Тимощук (8 + 5 передач – 3 потери), Водолазский (3 + 2 перехвата), Чиж (2)

Кривбасс: Рид (20 + 2 перехвата — 3 потери), Мартынов (14), Мельник (14), Василенко (9), Бречко (8 + 4 подбора), Бречка (4 + 6 передач + 2 перехвата), Тищенко (4 — 4 потери), Бибиков (3 + 2 перехвата), Кундык (2)