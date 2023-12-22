БК Запорожье вырвал победу у Прикарпатья-Говерлы в матче ивано-франковского бабла Суперлиги FAVBET — 80:73.

Хозяева площадки лучше начали поединок, поведя в счете. Команда Валерия Плеханова, начиная со второй четверти, постепенно сокращала разрыв. После большого перерыва запорожцы сумели вырваться вперед и довели поединок до победы.

Лучшим игроком встречи стал Александр Сизов, который набрал 18 очков, 7 подборов и 3 передачи. В составе Прикарпатья-Говерлы отличился Сергей Старцев, который оформил дабл-дабл (18 очков и 10 подборов).

БК Запорожье одержал восьмую победу в 13-ти матчах Суперлиги и вышел на второе место в таблице. Прикарпатье-Говерла имеет также 8 побед, но сыграла 15 поединков.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Прикарпатье-Говерла — 80:73 (14:21, 23:22, 236:14, 20:16)

Запорожье: Сизов (18+7+3 подбора), Хохоник (12+7 подборов + 6 передач), Морозов (12+4 подбора), Быков (7+5 перехватов + 4 подбора + 3 передачи), Буц (5+6 подборов + 4 передачи), Никитин (16 + 6 подборов), Кабанов (10)

Прикарпатье-Говерла: Луценко (18 + 11 подборов), Старцев (18 + 10 передач), Кабацюра (16), Лесык (11), Горобченко (0 + 4 передачи), Аврахов (6), Чугунов (2), М. Тимофейчук (2)