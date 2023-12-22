Днепр победил Политехнику-Галичину и уходит на новогоднюю паузу без поражений в Суперлиге FAVBET

Днепр одержал победу над Политехникой-Галичиной в последнем матче года и ушел на новогоднюю паузу в статусе абсолютного лидера Суперлиги FAVBET — 87:71.

Днепр взял с места в карьер, довольно быстро ушел вперед на 10 очков и сохранил это преимущество до конца четверти. Но львовяне дали бой фавориту, совершив в течение второй четверти впечатляющий рывок и уйдя на большой перерыв при счете 42:45.

Однако интрига держалась недолго. Команда Владимира Коваля постепенно стала наращивать перевес, довела его до +15 и без труда удержала соперника на безопасной дистанции.

12 побед из двенадцати возможных — с таким показателем Днепр завершает год. В тройке лидеров также БК Запорожье и Черкасские Мавпы. Политехника-Галичина, проиграв ровно половину матчей из 14-ти, опустилась с пятой строчки на седьмую.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Днепр — 71:87 (19:28, 23:17, 13:25, 16:17)

Политехника-Галичина: Нельсон (18 + 3 перехвата), Дэвис (10 + 10 подборов), Ходов (9 – 5 потерь), Сафонов (8 + 5 подборов – 3 потери), Карпюк (8), Качанов (6 + 4 передачи + 4 подбора + 3 перехвата — 4 потери), Крамар (6 – 3 потери), Бачурин (4), Станишевский (2)

Днепр: Тимофеенко (18 + 5 подборов + 4 передачи), Сипало (17 + 10 подборов + 2 блок-шота — 6 потерь), Конев (11 + 7 подборов + 5 передач + 4 блокшота), Горобченко (10 + 8 передач + 5 перехватов – 3 потери), Сорочан (9 + 5 подборов), Закурдаев (9), Тарасенко (7 + 5 подборов), Бондарчук (6)