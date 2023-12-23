Киев-Баскет подписал экс-разыгрывающего Будивельника Буренко

Киев-Баскет подписал бывшего разыгрывающего Будивельника Павла Буренко.

33-летний защитник ранее выступал за БК Киев, Донецк, Говерлу, Николаев, Запорожье, Тернополь и Харьковских Соколов. В прошлом сезоне Павел перешел в Будивельник, с которым стал чемпионом Украины.

В нынешнем розыгрыше Суперлиги FAVBET Буренко провел 12 матчей, являясь игроком стартовой пятерки Будивельника. Разыгрывающий набирал в среднем 15,3 очка, 5,6 ассиста и 3,3 подбора.

Ранее сообщалось, что Будивельник снялся с соревнований из-за проблем с финансированием. Наставник чемпионов Украины прошлого сезона Дмитрий Забирченко стал новым тренером Киев-Баскета.

Киев-Баскет занимает пятое место в Суперлиге, добыв 8 побед. Команда Забирченко выиграла три матча из трех после перехода нового тренера и ряда других игроков Будивельника.