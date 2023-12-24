Агафонов — MVP шестой игровой недели в Суперлиге FAVBET

Федерация баскетбола Украины определила символическую сборную и лучшего игрока шестой игровой недели (17-22 декабря) в Суперлиге FAVBET.

MVP недели стал центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов, который помог команде добыть две победы в трех играх. 37-летний баскетболист установил новый рекорд сезона, набрав 41 очко в матче против БИПЫ (81:64), а также установил рекорд Суперлиги по показателю РЭ — 55.

Читайте также: Агафонов признан лучшим игроком ноября в Суперлиге Favbet

В символическую сборную игровой недели, помимо Агафонова (23,3 очка, 8,3 подбора, 5,0 передачи) также вошли:

Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) — 19,3 очка, 6,3 передачи, 3,3 подбора;

(Прикарпатье-Говерла) — 19,3 очка, 6,3 передачи, 3,3 подбора; Брентли Байнум (Киев-Баскет) — 22,7 очка, 4,0 подбора, 3,3 передачи, 2,3 перехвата;

(Киев-Баскет) — 22,7 очка, 4,0 подбора, 3,3 передачи, 2,3 перехвата; Станислав Тимофеенко (Днепр) — 15,0 очка, 6,7 подбора, 2,0 передачи;

(Днепр) — 15,0 очка, 6,7 подбора, 2,0 передачи; Максим Никитин (Запорожье) — 21,3 очка, 5,7 подбора, 2,7 передачи.

Действующим лидером турнирной таблицы является Днепр (12-0). Черкасские Мавпы (9-6) расположились на третьей позиции. Замыкает Суперлигу Кривбасс, который потерпел 13 поражений в 13 играх.