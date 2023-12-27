34 года назад Майкл Джордан установил рекорд в плей-офф НБА. Но Буллз все равно проиграли

Об игре Чикаго против Бостон Селтикс вспоминают и по сегодняшний день.

Перевод и адаптация Евгения Мороза

Примечание. Оригинал статьи, написанной журналистом Реем Сонсом, был опубликован на следующий день после игры между Бостон Селтикс и Чикаго Буллз, 21 апреля 1986 года. Несколько дней назад издание Chicago Sun-Times решило напомнить своим читателям о выдающемся достижении легендарного баскетболиста.

«Вчера Майкл Джордан сделал с баскетболом то же, что Микеланджело делал с кистью в руках. Недостаточно просто сказать, что этот парень забросил 63 очка — лучший результат за сорокалетнюю историю плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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Он сделал это в Бостон Гарден — храме, где все чемпионские баннеры свидетельствуют о чудесах прошлого. Он сделал это на той же площадке, где Элгин Бэйлор забросил 61 очко за Лейкерс 24 года тому назад. Он сделал это перед 15 тысячами шумных болельщиков божественной команды, против той, которую некоторые люди будут называть самой лучшей за все время существования НБА. Джордан создал своей шедевр на площадке баскетбольной Сикстинской капеллы, и для того, чтобы подняться туда, ему не нужна была лестница. Майкл умеет летать.

Майкл Джордан, Getty Images

Даже тренер Селтикс Кей Си Джонс после матча скажет: «Я рад, что был там и мог видеть это. Нет слов, чтобы это описать». После сравнений Джордана с Ларри Бердом, Каримом Абдул-Джаббаром и Мэджиком Джонсоном, наставник соперников Буллз пошел дальше, за рамки спорта, использовав монолог Боба Хоупа из песни Фрэнка Синатры.

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У автора этого текста тоже не нашлось слов. Непонятно по какой причине, но просто сказать, что это было лучший перфоманс в баскетболе, который я когда либо видел, было бы слишком очевидно. Черт побери, игра Джордана могла стать лучшим баскетбольным выступлением, которое кто-либо мог видеть. Некоторые будут уклоняться от этого, говоря, что Буллз не победили (131-135), а Селтикс выиграли после двух овертаймах. Даже сам Джордан станет на их сторону.

«Я бы отдал все свои набранные очки ради победы. Я очень сильно хотел победить».

Другие же начнут утверждать, что он жадничал — на счету Джордана 41 бросок в той памятной игре с Селтикс, а Буллз могли забросить даже больше, если бы он чаще делился с другими. Но каждый, кто видел выступления других баскетболистов Чикаго, и то, как они бросали, скажет, что у Джордана шансы были гораздо выше. А статистика после игры будет говорить, что он возглавлял свою команду и по количеству ассистов — 6 результативных передач. «Когда у вас такой игрок, как Майкл Джордан, то очень тяжело не отдавать ему мяч», — говорит Дэнни Эйндж, участник того матча в составе Селтикс.. — Остальные игроки почти чувствовали себя виноватыми из-за того, что бросили мяч в кольцо».

Из 41 броска на всю команду, 22 были на счету Джордана, причем некоторые из них было практически невозможно исполнить. Ради этих бросков, ему пришлось сделать два ложных замаха, сделать финт плечом, использовать бедра прежде, чем обыграть Денниса Джонсона или Эйнджа, потом взлететь вверх, совершить пируэт, дважды или трижды раскачать соперника по разным направлениям, совершить бросок сквозь руки Кевина Макхэйла, Роберта Пэриша или Билла Уолтона, похожие на огромные болтающиеся кабели.

«Он забрасывал «восьмифутеры», что гораздо тяжелее, чем «пятнадцати» или «двадцатифутеры» в самый низ корзины. Он прекрасно играл в обороне, толкался, играл от одного края площадки к другому. Во всем это было фантастическое выступление». Кей Си Джонс продолжал нахваливать играющую легенду Буллз, говоря, что на его взгляд Джордан «играл 78 минут». Но это только так выглядело. 53 минут было достаточно, чтобы переписать историю. Невероятно, но последние 39 минут Майкл вообще играл без передышки. Был ли он уставшим?

«Нет, я не был уставшим. В играх плей-офф ты не можешь уставать. Я даже думать не мог об этом».

И это парень, забросивший 49 очков ночью в четверг (игра с Селтикс состоялась в воскресенье, — прим. Е.М.), прежде, чем подхватить вирусную инфекцию, которую просто назовут простудой. Врачебный отдел и владелец Буллз Джерри Райнсдорф были уверены, что на него нельзя будет рассчитывать в этом году, публично ссылаясь на травму ноги, которой необходимо было несколько месяцев для полного восстановления.

Селтикс решили распределить на себя обязанности и удержать этого призрака. Джонсон был первым из тех, кто должен был его держать. Затем — Уолтон. Берд, Пэриш и Эйндж играли с пятью фолами, большинство из которых было на Джордане.

Стеф Карри против Майкла Джордана, коллаж Sportcentre

Само противостояние огненного Эйнджа и блестящего Джордана было классическим. Эйндж забросил 24 очка, причем все — во второй половины встречи. Хотя и на него в конечном итоге легла ответственность держать Джордана. В последние две с половиной минуты третьего периода игрок Селтикс забросил 11 очков, во многом благодаря удачному тренерскому ходу: Джонс намеревался выпустить Джерри Сихтинга в игру, чтобы дать Эйнджу передышку, однако тот заменил Джонсона. «Оказалось, что это отличный случайный ход», — позже скажет тренер Селтикс. Тот-таки Эйндж в первом овертайме сравняет счет (125:125), за 12 секунд до его конца. Джордан же будет винить в этом себя.

«Он прошел прямо возле меня. 90% совершенных ошибок — моя вина».

Кроме этого, Джордан не забросил открытый бросок с шести метров, который бы помог Буллз выиграть встречу в заключительные секунды первого овертайма. «Помню, что один бросок я смазал».

Просто, чтобы показать, что и Джордан не был идеален: Майкл, помимо моментов из игры, также не забросил 2 из 21 штрафных бросков. Но все то сумасшествие, творившееся на трибунах, совершенно не имело к этому отношения, утверждает легенда Буллз. «Нет, я был полностью сосредоточен». Ему можно простить промахи этих штрафных бросков, когда понимаешь, что они были совершены в самый напряженный отрезок игры, которая и так играла по нервам, будто натянутая струна рояля на протяжении трех часов.

Макхэйл нарушил правила на Джордане, когда он пытался нанести последний бросок в конце основного времени — Селтикс были впереди на два очка (116:114). Макхэйл схватился за голову, не понимая, как рефери Эд Миддлтон мог принять такое решение. Даже сам Джордан восхищался нервами судьи после матча. «Я был очень удивлен. На мне нарушили правила. Обычно, в матчах плей-офф не фиксируют нарушения в концовке игры». В итоге Джордану удалось дважды точно направить мяч в кольцо, переведя игру в овертайм.

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«Я считал Джордана одним из лучших игроков лиги до серии плей-офф, — утверждает Эйндж. — Но он был даже лучше, чем я думал. И не только потому что ему это удается, а и из-за того, как он это делает. Его игра — захватывающая. Порой ты понимаешь, что просто смотришь за ним и говоришь: «Обалдеть!».

У Эйнджа был взгляд из самой игры на это чудо. 44 года спустя дети, которые в тот момент были на трибунах, будут рассказывать внукам, что видели Майкла Джордана. Зависающего в воздухе без крыльев и лишь за счет своего мастерства».

P.S. Рекорд Джордана в игре против Селтикс остается непревзойденным и по сегодняшний день.

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