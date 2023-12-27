37-річний Агафонов встановив новий рекорд сезону Суперліги: 41 очко та топ-10 в історії

37-річний центровий «Мавп» Андрій Агафонов не просто став найкращим гравцем матчу, а влаштував на майданчику справжнє шоу, яке має свою передісторію ще з учора.

18 грудня, в другий день столичного баблу, американський легіонер «Київ-Баскета» Брентлі Байнум набрав 40 очок проти «Черкаських Мавп» Андрія Агафонова, дуже часто граючи саме проти ветерана українського баскетболу. Після гри Агафонов видав феєричну пресконференцію, де у своєму стилі розповів, що саме йому не сподобалося в баскетболі суперників та в грі Брентлі Байнума зокрема:

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Тепер же Андрій Агафонов зробив усе можливе, щоб бомбардирський рекорд сезону, встановлений його кривдником Байнумом, не протримався на вершині рейтингу навіть добу.

У нього це вийшло: 41 очко, 8 підбирань, 7 асистів, 2 блок-шоти, 15/16 з гри (93% реалізації) за 35 хвилин на майданчику в 37 років у третьому матчі за три дні.

🔹 Перформанс Агафонова – найрезультативніший у нинішньому сезоні Суперліги. Це із запасом найкращий матч серед українців (найближчий переслідувач, Олександр Сізов, посідає 12 місце в списку найрезультативніших матчів сезону із 28 очками);

🔹 Андрій потрапив ще й у історичний топ: понад 41 очко в новітній історії Суперліги (статистика ведеться із 2009-го) набирали лише шість разів. І ще чотири рази зупинялися на аналогічній позначці у 41 очко;

🔹 До абсолютного рекорду Агафонову не вистачило 9 очок (рекордні 50 набирав Ренді Калпепер у 2013-му та Артем Швець у 2015-му). Однак він точно найстарший автор 41+ очкового перформансу в Суперлізі, Агафонову – 37 років;

🔹 Рейтинг ефективності Агафонова у цьому матчі склав 55, що є абсолютним рекордом у новітній історії Суперліги (у Артема Швеця в 50-очковому матчі було 53).

Ну і ще один цікавий факт – у історичному для себе матчі Агафонов реалізував більше штрафних кидків, ніж уся команда суперників. 9/10 у Андрія проти 8/12 у «Біпи».

Головний тренер «Черкаських Мавп» Артем Сліпенчук замінив Агафонова за хвилину до завершення матчу. Героя поєдинку проводжали з майданчика аплодисментами.

«Мавпи» завершують 2023-й із показником 9-6 та із великою долею вірогідності зустрінуть новий рік у топ-3 турнірної таблиці Суперліги.

Фото: ФБУ

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