Бостон обыграл Лейкерс, Голден Стэйт проиграли Денверу в НБА

Украинец Святослав Михайлюк пропускал матч Селтикс из-за травмы

Состоялись матчи очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон на выезде обыграл Лейкерс. Украинец Святослав Михайлюк в заявку на игру не попал. Напомним, защитник Селтикс получил ушиб пятки несколько дней назад.

В другом матче Денвер дома обыграл Голден Стэйт. Ранее открыл игровой день Нью-Йорк украинского центрового Дмитрия Скапинцева , который прервал серию поражений против Милуоки.

Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорс — 120:114 (29:26, 24:28, 39:35, 28:25)

Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон Селтикс — 115:126 (23:32, 34:26, 33:41, 25:27)

Майами Хит — Филадельфия 76ерс — 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)

Финикс Санз — Даллас Маверикс — 114:128 (24:36, 30:28, 38:27, 22:37)

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