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«Це був гарний блок Леброна, однак…» Фостер майстерно затролив усіх фанів «Лейкерс» під час челенджу

26 грудня «Лейкерс» на домашньому майданчику приймали «Бостон» у різдвяну ніч НБА. «Озерні» не змогли перемогти опонентів зі Сходу і програли з рахунком 115:126. Таким чином «Нью-Йорк» зрівнявся з «Лос-Анджелесом» за кількістю звитяг у святкову ніч – по 24 у кожної з команд.

Матч обслуговував один з найвідоміших арбітрів сучасності Скотт Фостер. В одному з епізодів у другій чверті суддя примудрився стати головним героєм, затроливши всіх фанів «ЛАЛ». Дарвін Гем запросив тренерський челендж в моменті з блоком Леброна Джеймса на Джейсоні Тейтумі. Коли ж Скотт Фостер оголошував вердикт перегляду ігрового епізоду, то розпочав спіч на камеру зі слів: «Це був гарний блок Леброна Джеймса, однак…»

У результаті судді зафіксували фол, але не від Леброна Джеймса, а від Торіна Прінса, який декількома миттєвостями раніше зачепив руку зірки «Бостона».

Фото: Megan Briggs/Getty Images

ua.tribuna.com

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