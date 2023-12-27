Баскетбол
«Це все, чого я хочу на Різдво». Молодий фанат «Лейкерс» прийшов на їхню виїзну гру зі зворушливою табличкою
24 грудня «Лейкерс» грали проти «Оклахоми» на виїзді і нарешті здобули довгоочікувану перемогу з рахунком 129:120.
Найбільш зворушливий момент за участю Рівза відбувся ще перед матчем. На арені був присутній молодий фанат у майці Остіна, який тримав в руках табличку з написом «Усе, що я хочу на Різдво – зустрітися з Остіном Рівзом».
Гравець виконав його бажання:
Фото: Zach Beeker/NBAE