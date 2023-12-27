Девін Букер розкритикував свого партнера по команді під час різдвяного матчу

26 грудня «Даллас» переміг «Фінікс» з рахунком 128:114.

На старті третьої чверті за рахунку 56:67 Лука Дончич перехопив м'яч після неточної передачі Чимезі Мету і влучив у кільце у швидкому відриві. Девін Букер побіг за ним, але завадити словенцю не зміг.

Виводячи м'яч з ауту Букер звернувся до свого партнера по команді, який перебував за кадром: «Чому ти не повертаєшся у захист? Ти втратив м'яч і не біжиш назад».

Букер набрав 20 очок та 10 передач. Чимезі – 23 очки та 19 підбирань.

Фото: Getty Images

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