Доиграть в урезанном формате: в Америке готовятся к рестарту сезонов

В июле и августе американский спорт оживет.

Как и во всем мире, спорт в Соединенных штатах и Канаде остановился в марте из-за старта пандемии коронавируса. В лигах появлялись первые случаи заболевания и у чиновников не оставалось вообще никаких вариантов, кроме приостановки соревнований.

С тех пор в Штатах коронавирус превратился в серьезную проблему. Ежедневный прирост новых случаев на 20-30 тысяч пациентов быстро вывел США в неприятное лидерство по заболеваемости новым вирусом в мире.

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Тем не менее, в последние почти два месяца ситуацию удалось относительно взять под контроль — в сравнении с самым пиковым ежедневным приростом новых случаев (39 тысяч) 24 апреля сейчас статистика по новым заболевшим вдвое лучше (около 20 тысяч новых в день), хотя рост все равно существенный, а число активных случаев больше одного миллиона.

Но, судя по всему, паника от неизвестности, в которую погрузился мир на старте пандемии, спадает. Уже есть представление о симптомах, течении болезней и способах сдерживания и лечения. Хоть одобренной вакцины еще нет, понятно каких правил следует придерживаться, чтобы свести к минимум риск заболеть коронавирусом.

Отталкиваясь от этого, мир начал приходить в себя. И США с Канадой в том числе. Губернаторы штатов еще в мае начали в различном виде смягчать карантинные меры, чтобы остановить существенное падение экономики и стремительно растущую безработицу.

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Интересным решением отличилась Флорида. Там губернатор Рон ДеСантис еще в апреле одобрил проведение спортивных мероприятий без зрителей на территории штата в качестве необходимого бизнеса, которому можно работать во время эпидемии. Благодаря этому исключению, среди прочего, уже третий месяц Орландо продолжает снимать шоу реслинг-промоушн WWE (или, скорее, из-за их деятельности нужно было все обосновать).

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В мае же ведущие спортивные организации начали обсуждать возможности доигрывания или позднего старта сезонов в своих лигах. Само собой, что никто не рассматривал вариант возвращения матчей со зрителями на трибунах. Тут бы просто доиграть и решить все по спортивному принципу во избежание демаршей и судебных исков.

Неделями владельцы, менеджеры, чиновники, игроки и тренеры обменивались замечаниями и предложениями о том, как лучше все организовать и доиграть.

В конце мая имело шансы существенно скорректировать планы еще одно событие — убийство полицейским темнокожего Джорджа Флойда, которое запустило волну протестов и беспорядков. Однако, судя по всему, ситуация существенно не повлияла на утвержденные графики возобновления соревнований и кроме определенной дани уважения акциям протеста перед играми эта обстановка ни что не изменит. В конце концов, масштаб протестов не такой огромный, да и сами поединки будут проходить в условном «пузыре», на одной территории и без зрителей на трибунах (исключение — МЛБ, там будут играть на домашних стадионах команд).

Далее предлагаем вам ознакомится с утвержденными или уже частично оговоренными планами по возобновлению соревнований в четырех главных спортивных лигах США — НБА (баскетбол), НХЛ (хоккей), МЛС (футбол/соккер) и МЛБ (бейсбол).

НБА

Ситуация: регулярный сезон завершен. Доигровка сезона состоится с 22 командами в Орландо (штат Флорида), в парке развлечений «Диснейуорлд».

Ключевые даты: 7 июля — прибытие команд во Флориду, 9-го — старт тренировочного лагеря, 31 июля — начало матчей за право играть в плей-офф, 17 августа — начало плей-офф, 30 сентября — начало финальной серии, завершение финала — не позднее 12 октября.

Медицинские мероприятия: игроки будут регулярно тестироваться на коронавирус (вероятно ежедневно, но не уточнено). Если игрок сдает положительный тест, его проверяют еще раз, чтобы убедиться, что тест не был ложно положительным. В случае подтверждения игрок изолируется на минимум на две недели. Перед возвращением к тренировкам баскетболисты должны будут пройти кардиотесты.

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Команды могут обозначать включать игроков в группы риска и разрешать им не прибывать в тренировочный лагерь с выплатой этим баскетболистам полной зарплаты. Медицинская комиссия из трех врачей также будет исследовать историю болезней некоторых игроков, и если они будут признаны входящими в группу риска им также будет разрешено не являться на возобновление сезона с сохранением зарплаты.

Если же игрок, чье участие в процессе одобрено мед.комиссией, отказывается приезжать, он будет лишаться более чем 1% от своей зарплаты за каждый несыгранный матч.

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Формат: в турнире сыграют 22 команды — 16 команд из зоны плей-офф + 6 команд из-за пределов зоны постсезона (5 — из Запада, 1 — с Востока).

Каждая команда проведет по 8 матчей в Орландо для определения номеров посева в плей-офф. Нью-Орлеан, Портленд, Финикс, Сакраменто, Сан-Антонио и Вашингтон – клубы за пределами зоны плей-офф на момент приостановки сезона, которые примут участие в завершающей фазе сезона.

Если по итогу этих 8 матчей команда на девятом месте в таблице будет отставать от восьмой позиции менее, чем на 4 победы, для определения последнего обладателя путевки в плей-офф будет проведен мини-турнир между двумя командами на два матча. Команда с 9-го места вылетает при первом поражении, команда с 8-го – при двух проигрышах.

Дальше играют по обычной схеме плей-офф НБА, с сериями до четырех побед одной команд в каждой из пар (максимум семь матчей в каждой паре).

НХЛ

Ситуация: регулярный сезон завершен. 12 лучших команд Западной и Восточной конференций были определены на основе процента набранных очков на момент остановки сезона.

Возобновление полноценных тренировок с 10 июля, возобновление сезона — вначале августа в двух городах. 8 июня уже начались тренировки в небольших группах на базах команд.

Место проведения: пока не определено. Предполагается проведение матчей в одном городе для каждой конференции. Претенденты: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

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Медицинские мероприятия: игроки будут тестироваться ежедневно. Заболевший коронавирусом будет изолирован, а контактировавшие с ним будут под наблюдением. Без карантина для всей команды.

Формат: участвуют 24 команды. Восемь противостояний квалификационного раунда Кубка Стэнли (16 команд) + групповые турниры между четырьмя лучшими командами в Восточной и Западной конференции (8 команд) для определения посева в первом раунде плей-офф.

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В квалификационном раунде играют до трех побед одной из команд (максимум 5 матчей).

Непосредственно в плей-офф играют по прежнему формату — до четырех побед одной из команд (максимум 7 команд). После каждого раунда будет происходить новый отбор сеяных команд.

Пары квалификационного раунда на Востоке:

Питтсбург (40-23-6, 86 очков) — Монреаль (31-31-9, 71 очко) Каролина (38-25-5, 81 очко) — Нью-Йорк Рейнджерс (37-28-5, 79 очков) Нью-Йорк Айлендерс (35-23-10, 80 очков) — Флорида (35-26-8, 78 очков) Торонто (36-25-9, 81 очко) — Коламбус (33-22-15, 81 очко)

Участники группового турнира на Востоке:

Бостон (44-14-12, 100 очков), Тампа-Бэй (43-21-6, 92 очка), Вашингтон (41-20-8, 90 очков), Филадельфия (41-21-7, 89 очков)

Пары квалификационного раунда на Западе:

Эдмонтон (37-25-9, 83 очка) — Чикаго (32-30-8, 72 очка) Нэшвилл (35-26-8, 78 очков) — Аризона (33-29-8, 74 очка) Ванкувер (36-27-6, 78 очков) — Миннесота (35-27-7, 77 очков) Калгари Флэймз (36-27-7, 79 очков) против Виннипег (37-28-6, 80 очков)

Участники группового турнира на Западе:

Сент-Луис (42-19-10, 94 очка), Колорадо (42-20-8, 92 очка), Вегас (39-24-8, 86 очков), Даллас (37-24-8, 82 очка)

МЛС

Ситуация: перед приостановкой сезона все 26 команд сыграли по два матча. Возобновление чемпионата в формате мини-турнира по схеме чемпионата мира с названием «MLS is Back» пройдет с 8 июля по 11 августа.

Место проведения: ESPN Wide World of Sports Complex в Диснейуорлд неподалеку Орландо (в том же месте, что и НБА).

Медицинские мероприятия: до и вовремя турнира игроки, тренеры, судьи и персонал будут тестироваться на коронавирус. Вне футбольного поля используются защитные маски и сохраняется социальная дистанция. Игроки и персонал, находящиеся в группе риска, не будут допущены к турниру без одобрения медиков. Если кто-то сдаст положительный тест на COVID-19, будет отправлен на изоляцию.

Формат: будет сыграно 54 матча за 26 дней. 26 команд будут разбиты на 6 групп, исходя из принадлежности к конференции. В одной группе будет пять команд, в остальных — по четыре. Каждая команда сыграет по три матча в группе. По две лучшие команды из каждой группы + четыре лучших среди занявших третьи места попадут в плей-офф.

Каждая стадия плей-офф состоит из одного матча для каждой пары. В случае ничьей команды будут пробивать серию пенальти, без дополнительного времени. Победитель турнира должен получить путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2021.

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Командам разрешено иметь до 12 запасных игроков вместо привычных семи. Можно сделать пять замен за три временных промежутка в игре, перерыв не в счет.

После завершения этого мини-турнира будет возобновлен регулярный чемпионат с корректировкой календаря, а также пройдет плей-офф Кубка МЛС.

МЛБ

Ситуация: старт сезона был запланирован на конец марта, но был отложен еще на этапе предсезонных тренировок из-за вспышки коронавируса

Формат возобновления сезона до сих пор не согласован. Лига и профсоюз бейсболистов обсуждают различное количество матчей для каждой команды и до сих пор не могут согласовать число.

Последнее предложение лиги с 60 играми для каждой команды Союз бейсболистов посчитал слишком коротким. Ответным предложением профсоюза стал сезон из 70 матчей и расширенным плей-офф с 16 командами для сезонов 2020-го и 2021 годов.

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Если стороны не договорятся, Лига имеет право в одностороннем порядке утвердить детали формата сезона, который в таком случае будет иметь около 50 игр для каждой команды.

Пока понятно, что матчи будут проходить на домашних аренах команд и при пустых трибунах.

По части медицинского протокола существенных отличий в сравнении с другими американскими лигами нет: соблюдение социальной дистанции, регулярное тестирование (несколько раз в неделю) игроков, тренеров и персонала, измерение температуры и отправка лиц с подозрительными симптомами на дополнительное обследование, изоляция лиц с положительными результатами тестов на COVID-19, дезинфекция помещений в случае наличия больных коронавирусом, определение круга близких контактов зараженного для их тестирования.

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