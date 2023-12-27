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Ексгравця «Мотора» Кірєєва, призерку ОІ Шаркову і ще понад 150 осіб додано до бази спортсменів, що підтримали війну

Tribuna.com продовжує збирати базу спортсменів, які так чи інакше підтримують повномасштабне вторгнення в Україну та терористичний режим Росії. Їхні прізвища мають бути зафіксовані. Не лише для історії – підтримка та пропаганда терористичного режиму Путіна мають стати підставою для їхнього відсторонення від світового спорту.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Верховна Рада України рекомендувала РНБО ввести санкції до першої групи спортсменів, збором даних про яких займалось наше видання.

Ми публікуємо чергове оновлення списку – до нього увійшли 156 спортсменів, тренерів, арбітрів та функціонерів, які публічно підтримали напад РФ на Україну, брали участь у матчах чемпіонату Росії в тимчасово окупованому Криму та надавали матеріальну підтримку збройним формуванням, що беруть участь у загарбницькій війні проти України.

Загальна кількість людей у базі відтепер складає 791 особу. Сподіваємось, вона буде корисною для прийняття владою санкційних заходів.

Оскільки список продовжує доповнюватись, для зручності структурування даних ми також публікуємо його у відкритому доступі в гугл-таблиці. На нашому сайті ми розділили базу на чотири окремих публікації:

Ось вони (за кліком на картинці відкриється новий пост):

Ексгравця «Мотора» Кірєєва, призерку ОІ Шаркову і ще понад 150 осіб додано до бази спортсменів, що підтримали війну

Ексгравця «Мотора» Кірєєва, призерку ОІ Шаркову і ще понад 150 осіб додано до бази спортсменів, що підтримали війну

Ексгравця «Мотора» Кірєєва, призерку ОІ Шаркову і ще понад 150 осіб додано до бази спортсменів, що підтримали війну

Ексгравця «Мотора» Кірєєва, призерку ОІ Шаркову і ще понад 150 осіб додано до бази спортсменів, що підтримали війну

Ви вже допомагаєте нам із наповненням бази. І можете допомогти ще, якщо надсилатимете докази підтримкою спортсменами війни в Україні. Пишіть на sanctions@tribuna.com або shcherbakov@tribuna.com.

ua.tribuna.com

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