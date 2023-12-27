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«Я не забиваю згори». Виявляється, Йокич той ще брехун, серб вколотив потужний данк в клатчі з «ГСВ»

У 2018 році у мережі з’явилося відео, де дітлахи попросили Ніколу Йокича забити данк, проте сербська зірка НБА довго відмовлялася, а потім показово тицьнула м’ячем між дужкою та щитом.

Якщо серйозно, то данки зірки «Денвера» – дуже непересічна подія, стиль баскетболу Ніколи Йокича не потребує таких атлетичних елементів.

Але у клатчі проти «Голден Стейт» дворазовий MVP завершив швидку атаку команди яскравим кидком згори.

«Наггетс» перемогли з рахунком 120:114, на рахунку Ніколи Йокича 26 очок, 14 підбирань та вісім передач за 39 хвилин.

Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

ua.tribuna.com

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