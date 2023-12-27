Жоден гравець НБА не реалізовує триочкові з більшим відсотком влучань, ніж Олександр Шашков з «Біпи»

Матчі Суперліги у 2023 році вже відлунали, найкращим снайпером цього періоду сезону став гравець «Біпи» Олександр Шашков – він реалізовує триочкові з 52,7% влучності. В середньому в 16 матчах цієї кампанії одесит влучає 2,4 дальні спроби за гру.

Для того, аби зрозуміти всю захмарність цих цифр, порівняймо їх з відсотками влучань в НБА. Зрозуміло, що якість та інтенсивність супротиву в ЧУ та найкращій лізі світу різна, проте нічого не заважає хоча б кинути оком на відсотки реалізації.

Найкращий снайпер в НБА просто зараз – Кевін Дюрент. Зірка «Фінікса» реалізовує дальні спроби з 47,3% влучності. У 24 зустрічах КейДі забиває в середньому 2,2 триочкові за матч.

25 грудня, на Різдво, «Фінікс» Кевіна Дюрента зіграє з «Далласом» Луки Дончича. За нашим часом матч відбудеться вже 26 грудня о 5:30 ранку.

Фото: ФБУ / W. Henderson/Getty Images

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