Лэнь с Сакраменто проиграл Портленду в регулярном чемпионате НБА

Украинец вернулся в состав Кингз после травмы

В ночь на 27 декабря состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз проиграл Портленд Трэйл Блэйзерс — 113:130. Украинец Алексей Лэнь провел свой первый матч за Кингз после травмы лодыжки. Центровой отыграл немногим менее двух минут, однако не отметился результативными действиями.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Орландо Мэджик — 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29)

Детройт Пистонс — Бруклин Нетс — 112:118 (31:25, 23:36, 31:27, 27:30)

Нью-Орлеан Пеликанс — Мемфис Гриззлис — 115:116 ОТ (19:24, 29:19, 32:24, 23:36, 12:13)

Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз — 129:106 (40:35, 26:25, 36:31, 27:15)

Сан-Антонио Сперс — Юта Джаз — 118:130 (32:27, 28:37, 33:36, 25:30)

Хьюстон Рокетс — Индиана Пэйсерс — 117:123 (33:33, 34:31, 23:37, 27:22)

Чикаго Буллз — Атланта Хокс — 118:113 (28:17, 22:39, 33:29, 35:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Сакраменто Кингз — 130:113 (32:33, 35:27, 37:35, 26:18)

Лос-Анджелес Клипперс — Шарлотт Хорнетс — 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)

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