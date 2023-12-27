Морент вперше зіграв в НБА після 25-матчевого відсторонення: набрав 34 очки та закинув гейм-віннер із сиреною

Повернення Джа прийшлося на матч із «Новим Орлеаном», який цього сезону є одним із міцних середняків Західної конференції. «Мемфіс» оформив камбек під час матчу, а сам Морент став головним героєм кінцівки зустрічі та всього поєдинку.

Джа відзначився 34 очками, зробив шість підбирань, віддав вісім результативних передач, двічі перехопив м'яч та закинув ось такий гейм-віннер із сиреною:

14 очок Морент закинув саме у четвертій чверті, яку «Гріззліс» виграли 38:26 та забрали матч із рахунком 115:113. «Мемфіс» здобув свою сьому перемогу в сезоні, перервавши серію із п'яти поразок поспіль.

На феєричне повернення та шалений клатч Джа вже відреагувала шалена кількість зірок НБА.

«Я довго працював. Я не грав у баскетбол вісім місяців. Баскетбол – це моє життя, те, що я люблю, те, що лікує мене, і я просто дуже радий тому, що повернувся», – сказав Джа після матчу.

На запитання про те, що він думає про останню атаку, відповів максимально коротко та у своєму стилі: «Кличте 12» (Морент грає під 12-м номером).

Фото: Jonathan Bachman, Layne Murdoch Jr./NBAE

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