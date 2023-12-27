Баскетбол
Найкращі бомбардири в історії різдвяних матчів НБА: за всю кар’єру та в одній зустрічі
У ніч з 25 на 26 грудня по київському часу відбудуться довгоочікувані різдвяні матчу НБА. П’ять зустрічей топкоманд, кожну з яких можна буде подивитися з українським коментарем на сервісі офіційного транслятора.
Напередодні зустрічі варто згадати найкращих бомбардирів в історії НБА Різдва. За загальною кількістю очок в кар’єрі:
1. Леброн Джеймс* – 460
2. Кобі Браянт – 395
3. Оскар Робертсон – 377
4. Двейн Вейд – 314
5. Кевін Дюрент* – 299
6. Джеймс Харден – 273
7. Шакіл О’Ніл – 272
8. Рассел Вестбрук – 271
9. Дольф Шейс – 239
10. Волт Белламі – 237
«*» – гравець, який вийде на майданчик у матчах Різдва-2023.
Бомбардирські рекорди в одному матчі:
1. Бернард Кінг (1984) – 60, матч «Нью-Йорк» – «Нью-Джерсі»
2. Вілт Чемберлен (1961) – 59, матч «Філадельфія» – «Нью-Йорк» з двома ОТ
3. Рік Беррі (1966) – 50, матч «Сан-Франциско» – «Цинциннаті»
4. Джері Вест (1963) – 47, матч «Лейкерс» – «Нью-Йорк»
5. Трейсі Макгрейді (2002) – 46, матч «Орландо» – «Детройт»
Фото: NBA