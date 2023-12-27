Найкращі бомбардири в історії різдвяних матчів НБА: за всю кар’єру та в одній зустрічі

У ніч з 25 на 26 грудня по київському часу відбудуться довгоочікувані різдвяні матчу НБА. П’ять зустрічей топкоманд, кожну з яких можна буде подивитися з українським коментарем на сервісі офіційного транслятора.

Напередодні зустрічі варто згадати найкращих бомбардирів в історії НБА Різдва. За загальною кількістю очок в кар’єрі:

1. Леброн Джеймс* – 460

2. Кобі Браянт – 395

3. Оскар Робертсон – 377

4. Двейн Вейд – 314

5. Кевін Дюрент* – 299

6. Джеймс Харден – 273

7. Шакіл О’Ніл – 272

8. Рассел Вестбрук – 271

9. Дольф Шейс – 239

10. Волт Белламі – 237

«*» – гравець, який вийде на майданчик у матчах Різдва-2023.

Бомбардирські рекорди в одному матчі:

1. Бернард Кінг (1984) – 60, матч «Нью-Йорк» – «Нью-Джерсі»

2. Вілт Чемберлен (1961) – 59, матч «Філадельфія» – «Нью-Йорк» з двома ОТ

3. Рік Беррі (1966) – 50, матч «Сан-Франциско» – «Цинциннаті»

4. Джері Вест (1963) – 47, матч «Лейкерс» – «Нью-Йорк»

5. Трейсі Макгрейді (2002) – 46, матч «Орландо» – «Детройт»

Фото: NBA

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