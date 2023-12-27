Нью-Йорк взял реванш у Милуоки в НБА, Скапинцев на площадку не выходил

Никс прервали восьмиматчевую победную серию соперника

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Никс одержал верх над Милуоки Бакс — 129:122.

Хозяева площадки взяли реванш за поражение, которое они потерпели здесь же 23 декабря (111:130). Команда Тома Тибодо справилась без украинского центрового Дмитрия Скапинцева, который был в заявке, но на этот раз не получил игрового времени.

Напомним, в упомянутом поединке 23 декабря Скапинцев дебютировал в НБА. Он получил немногим более минуты и за это время успел совершить лишь одну (неточную) попытку броска.

Дмитрий – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

Никс прервали восьмиматчевую победную серию Милуоки в НБА и поднялись с шестого на пятое место в Восточной конференции. До конца 2023 года команда Скапинцева успеет дважды сыграть в гостях — против Бруклина и Кливленда.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс — 129:122 (36:27, 26:24, 36:36, 31:35)

Источник