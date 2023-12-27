Баскетбол
Нью-Йорк взял реванш у Милуоки в НБА, Скапинцев на площадку не выходил
Никс прервали восьмиматчевую победную серию соперника
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Никс одержал верх над Милуоки Бакс — 129:122.
Хозяева площадки взяли реванш за поражение, которое они потерпели здесь же 23 декабря (111:130). Команда Тома Тибодо справилась без украинского центрового Дмитрия Скапинцева, который был в заявке, но на этот раз не получил игрового времени.
Напомним, в упомянутом поединке 23 декабря Скапинцев дебютировал в НБА. Он получил немногим более минуты и за это время успел совершить лишь одну (неточную) попытку броска.
Дмитрий – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.
Никс прервали восьмиматчевую победную серию Милуоки в НБА и поднялись с шестого на пятое место в Восточной конференции. До конца 2023 года команда Скапинцева успеет дважды сыграть в гостях — против Бруклина и Кливленда.
НБА. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс — 129:122 (36:27, 26:24, 36:36, 31:35)