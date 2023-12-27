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Один з найкращих скорерів Суперліги тренується у Штатах. Американець поділився відео у своїх сторіз

Вночі 27 грудня в інстаграм-акаунті найкращого бомбардира «Київ-Баскета» Дані Кінгсбі з’явилося відео з тренування у США. Легіонер «бджіл» – другий найкращий скорер ЧУ на цьому етапі сезону, в середньому в 11 матчах він набирав 18,7 очки. Лідирує у рейтингу американець з «Політехніки» Джакор Нельсон – 23,7 очки в 14 іграх.

Проте Даня Кінгсбі не брав участі в останньому баблі року, а наразі, судячи з його сторіз, тренується у США. Жодної офіційної заяви клубу стосовно американця не було, на сайті ФБУ він досі знаходиться в заявці «Київ-Баскета».

Після 15 зіграних зустрічей колектив Дмитра Забірченка йде п’ятим у турнірній таблиці Суперліги, але не в нашому рейтингу сили 👇

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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