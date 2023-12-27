Перформанс тижня в Суперлізі: Байнум та Агафонов влаштували феєричне шоу у київському баблі

Команди Суперліги зіграли заключні матчі регулярного чемпіонату у календарному 2023-му – і це було дуже потужно. Ми отримали купу нових сюжетів та інтриг – чого вартий лише підйом «Запоріжжя» у першу трійку, – і, звісно ж, видатних поєдинків від зірок чемпіонату, які не стомлюються нас дивувати.

Tribuna.com разом з титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET обрала найкращий перформанс останнього ігрового тижня року – і поки що, напевно, усього українського баскетбольного сезону загалом.

Але перед тим, як розповісти про нього, маємо відзначити ще двох гравців, що провели найкращі матчі у кар’єрі – тоді, коли їхні команди найбільше цього потребували.

🔸 «Кривбас» все ще не перемагає у Суперлізі, але з кожним матчем стає все більш непоступливим опонентом – «Прикарпаттю-Говерлі», щоб здолати криворізьких баскетболістів на власному майданчику (80:64 із ривком 26:7 у заключній чверті), знадобився рекордний матч від захисника Сергія Старцева. 28 очок, сім підбирань, сім результативних передач та чотири влучних триочкових (теж career-high) – це було дійсно потужно.

🔸 Максим Нікітін підсилив «Запоріжжя» після зняття «Будівельника» з чемпіонату і провів шикарний бабл в Івано-Франківську – 21,3 очка та 5,7 підбирання в середньому за три матчі із 60-відсотковою реалізацією кидків з гри. Найкраще бігмен показав себе у поєдинку з «Рівним»: найбільші у кар’єрі в Суперлізі 27 очок (попередній рекорд, 26, Нікітін встановив аж у сезоні-2014/15, ще граючи за «Дніпро-Азот»), кілька ефектних хайлайтів та перемога 82:70 у зустрічі з відкриттям старту чемпіонату.

Але перекрити шоу, яке влаштували лідери «Київ-Баскета» та «Черкаських Мавп – Дніпра» у столичному баблі, було просто нереально – протистояння Брентлі Байнума із Андрієм Агафоновим стало головною прикрасою тижня в Суперлізі. Пригадуємо, як все відбувалося:

🔺 «Бджоли» більш ніж впевнено здолали команду Артема Сліпенчука в очному протистоянні. Максимально спростили гру за відсутності кількох важливих гравців (Маркенвіс Хаймон пропускав матч через травму, Павло Буренко, який приєднався до «Київ-Баскета» лише тиждень тому, теж ще не відновився після пошкодження, отриманого ще у майці «Будівельника») та поклалися на скорерський хист Байнума. Американський форвард набрав 40 очок – на той момент це був новий бомбардирський рекорд сезону, – реалізувавши 16 з 23 своїх кидків з гри, і значну долю балів здобув саме через Агафонова.

🔺 Після програного з рахунком 73:89 матчу Андрій дав епічну пресконференцію, яку ви просто зобов’язані побачити (або принаймні прочитати її текстову версію). Із шаленою кількістю фірмових панчів і головною думкою про те, що йому не подобається, коли команди Суперліги покладаються виключно на індивідуальні дії легіонерів – і ще більше не подобається, що вболівальники від цього у захваті.

🔺 А менш ніж за добу Агафонов перекрив рекорд Байнума – у грі проти «Біпи», своєї попередньої команди та бронзового призера минулого сезону, набрав 41 очко (з нереальним відсотком реалізації – 15/16 з поля, 9/10 штрафних), додавши вісім підбирань та сім результативних передач.

55 балів рейтингу ефективності центрового «Черкаських Мавп» у поєдинку з одеситами стали новим найкращим результатом у Суперлізі за весь час ведення подібної статистики (тобто з сезону-2009/10), а 41 очко – повторенням другого найкращого результату за той же період серед українських баскетболістів. Більше, 50, набирав тільки Артем Швець у сезоні-2015/16, а стільки ж – Руслан Отверченко, чиє життя трагічно обірвалося у січні, в чемпіонаті-2014/15.

Агафонов продовжує робити наш чемпіонат цікавішим своїми виступами і на майданчику, і за його межами – і за це 37-річному бігмену просто неможливо не віддавати належне. Але і Байнума не можемо не відзначити: його перформанс у поєдинку з «Мавпами» став не лише однією з прикрас чемпіонату, але й потужною мотивацією для опонента.

З 23 грудня баскетбольна Суперліга бере різдвяну паузу – і повернеться вже у 2024-му. Але ми відпочивати не збираємось і готуємо для вас ще чимало цікавого контенту про український чемпіонат.

Фото: ФБУ

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