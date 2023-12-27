Скапинцев: Одна минута на площадке – не та цель, которую я хочу получить. Хотелось бы задержаться и получить место в ростере

Украинец надеется задержаться в НБА и начать выступать за Никс на регулярной основе

Украинский центровой Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев поделился впечатлениями от своего дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не ожидал. Это, конечно, сюрприз, но, если быть откровенным, то я узнал об этом немного раньше, но не от тренеров, а от агента. Следил за ситуацией в Никс, что у них травмировались сразу двое центровых, затем они подписали Гибсона. Было интересно, кого они смогут подписать еще».

«Сначала не мог поверить этому, но потом я справился с эмоциями, понял, что нужно дальше работать. Для G-лиги это действительно обычная история, когда сегодня подписывают одного игрока, завтра другого и двусторонние ездят, сегодня могут с командой G-лиги быть, а завтра – в НБА».

«Это были очень волнующие моменты, потому что это первый раз в моей жизни, тем более в таком месте [Мэдисон-сквер-гарден]. Очень волнительно было выходить на площадку, но после первой половины уже немного овладел эмоцией, успокоился и ожидал, когда этот момент уже наступит».

«Мотивация не изменилась, потому что одна игра, одна минута на площадке – это не та цель, которую я хочу получить. Хотелось бы задержаться и получить место уже прямо в ростере. Двусторонний контракт – это как следующая ступень в моей карьере в Америке. Посмотрим, как будет дальше».

Напомним, 25-летний Скапинцев дебютировал за Нью-Йорк Никс 23 декабря в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс (111:130).

Дмитрий подписал двусторонний контракт с Никс. В матче с Бакс центровой получил немногим более минуты на площадке. За отведенное ему время, украинец совершил одну неточную попытку броска.

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В текущем сезоне Скапинцев выступал за фарм-клуб Нью-Йорка — Вестчестер Никс в Лиге развития НБА (NBA G League). В среднем украинец проводил на паркете 18,6 минут, набирал 5,9 очка, делал 4,3 подбора и 1,7 передачи.

Скапинцев – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

Нью-Йорк Никс (16-12) занимают шестое место в Восточной конференции НБА.

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