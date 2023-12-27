Баскетбол
Сколько стоят клубы Америки. НФЛ и НБА – в лидерах, Интер Майами Кривцова, Бекхэма и Месси – за пределами первой сотни
Самые дорогие франшизы – в Национальной футбольной лиге
Американские журналисты подсчитали стоимость франшиз 152 клубов пяти основных спортивных лиг Северной Америки. Диапазон огромный: от 9.2 миллиардов долларов за самую дорогую команду – Даллас Ковбойс, которая выступает в NFL, до 390 миллионов долларов за клуб МЛС Монреаль. При этом 103 клуба оцениваются в миллиард долларов и выше и лишь девять – стоят меньше 500 миллионов долларов. Традиционно, самые дорогие франшизы – в Национальной футбольной лиге. Рассказываем подробнее.
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В первой десятке – нет НХЛ
Если говорить о топ-10 самых дорогих клубов Америки, то в ней ожидаемо не оказалось представителей футбола (МЛС) и несколько неожиданно – хоккея (НХЛ). В первой десятке – шесть представителей Национальной футбольной лиги, три – Национальной баскетбольной ассоциации и один – Главной лиги бейсбола.
Топ-10 самых дорогих франшиз Северной Америки
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|Лига
|1
|Даллас Ковбойс
|9.2
|NFL
|2
|Голден Стейт Уорриорз
|7.56
|NBA
|3
|Нью-Йорк Янкис
|7.13
|MLB
|4
|Нью-Йорк Джайнетс
|7.04
|NFL
|5
|Лос-Анджелес Рэмс
|6.94
|NFL
|6
|Нью-Ингленд Петриотс
|6.7
|NFL
|7
|Нью-Йорк Никс
|6.58
|NBA
|8
|Лос-Анджелес Лейкерс
|6.44
|NBA
|9
|Сан-Франциско Форти Найнерс
|6.15
|NFL
|10
|Нью-Йорк Джетс
|6.11
|NFL
Национальная футбольная лига: первая десятка на 66 миллиардов
NFL – самая богатая лига мира. Стоимость десяти ее самых дорогих клубов – без малого 66 миллиардов долларов. В топ-10 нет ни одного клуба, стоимостью меньше 5 миллиардов долларов. Самая дешевая команда Лиги – Цинцинати Бенгалс – оценивается в 4 миллиарда долларов. Все 32 команды Лиги – в топ-40 самых дорогих франшиз Северной Америки.
Топ-10 франшиз Национальной футбольной лиги NFL
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|1
|Даллас Ковбойс
|9.2
|2
|Нью-Йорк Джайнетс
|7.04
|3
|Лос-Анджелес Рэмс
|6.94
|4
|Нью-Ингленд Петриотс
|6.7
|5
|Сан-Франциско Форти Найнерс
|6.15
|6
|Нью-Йорк Джетс
|6.11
|7
|Вашингтон Коммандерс
|6.05
|8
|Чикаго Бирс
|6
|9
|Филадельфия Иглс
|5.95
|10
|Лас-Вегас Рэйдерс
|5.77
НБА: растут и стоимость, и разрыв
Как уже было сказано выше, Национальная баскетбольная ассоциация – вторая по стоимости клубов. Три ее представителя – в топ-10 самых дорогих франшиз Америки. Первая десятка самых дорогих клубов Лиги оценивается в 46 миллиардов долларов. При этом самый дешевый клуб НБА – Нью-Орлеан Пеликанс оценивается в 1.63 миллиарда долларов.
Топ-10 франшиз Национальной баскетбольной ассоциации NBA
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|1
|Голден Стейт Уорриорз
|7.56
|2
|Нью-Йорк Никс
|6.58
|3
|Лос-Анджелес Лейкерс
|6.44
|4
|Чикаго Буллз
|4.09
|5
|Бостон Селтикс
|3.92
|6
|Бруклин Нетс
|3.86
|7
|Лос-Анджелес Клипперс
|3.73
|8
|Торонто Рэпторс
|3.34
|9
|Хьюстон Рокетс
|3.3
|10
|Даллас Маверикс
|3.26
МЛБ: ни одного клуба дешевле миллиарда
Суммарная стоимость десяти самых дорогих клубов Главной лиги бейсбола – чуть больше 39 миллиардов долларов. При этом, в Лиге нет ни одной франшизы, чья стоимость меньше миллиарда. Самый дешевый клуб МЛБ – Майами Марлинс – оценивается в 1,07 миллиарда долларов.
Топ-10 франшиз Главной лиги бейсбола MLB
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|1
|Нью-Йорк Янкис
|7.13
|2
|Лос-Анджелес Доджерс
|5.24
|3
|Бостон Ред Сокс
|5.21
|4
|Чикаго Кабс
|4.69
|5
|Сан-Франциско Джайентс
|3.81
|6
|Нью-Йорк Метс
|2.82
|7
|Атланта Брейевс
|2.75
|8
|Хьюстон Астрос
|2.58
|9
|Филадельфия Филлис
|2.46
|10
|Лос-Анджелес Энджелс
|2.45
НХЛ: отставание уже критическое
Национальная хоккейная лига серьезно уступает трем предыдущим организациям. К примеру, лишь два клуба НХЛ попали в ТОП-75 самых дорогих франшиз Северной Америки. А суммарная стоимость десяти самых дорогих клубов Лиги – всего 15 миллиардов долларов.
При этом, самый дешевый клуб НХЛ – Аризона Койотс – оценивается всего в 465 миллионов и занимает 147-е место в рейтинге стоимости всех франшиз главных лиг.
Топ-10 франшиз Национальной хоккейной лиги NHL:
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|1
|Торонто Мейпл Лифс
|2.12
|2
|Нью-Йорк Рейджерс
|2.01
|3
|Монреаль Канадиенс
|1.7
|4
|Чикаго Блэкхокс
|1.44
|5
|Бостон Брюинз
|1.41
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|1.39
|7
|Филадельфия Флайерс
|1.35
|8
|Эдмонтон Ойлерс
|1.29
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|1.22
|10
|Дейтройт Ред Уингз
|1.12
МЛС: в погоне за НХЛ
Пока что МЛС – самая бедная лига Северной Америки. Ни одна из франшиз не стоит миллиард, а самая дешевая команда лиги, как мы уже писали, оценивается всего в 390 миллионов. При этом нельзя не отметить и стремительный прогресс МЛС – уже сейчас ФК Лос-Анджелес опережает 17 клубов НХЛ. Ну и да, Интер Майами Кривцова и Месси пока лишь замыкает топ-10 команд Лиги.
Топ-10 франшиз Главной лиги соккера MLS
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|1
|ФК Лос-Анджелес
|0.9
|2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0.865
|3
|Атланта Юнайтед
|0.855
|4
|Сиэтл Саундерс
|0.725
|5
|Торонто
|0.705
|6
|ДиСи Юнайтед
|0.7
|7
|Нью-Йорк Сити
|0.69
|8
|Портленд Тимбрс
|0.685
|9
|ФК Остин
|0.630
|10
|Интер Майами
|0.585
Американский и европейский футбол – разрыв в 10 раз
Если сравнивать самые дорогие команды лиг, то несложно заменить, что пока что десятикратный разрыв между НФЛ и МЛС. Но, глядя на темпы развития футбола в США, кажется, что такая дистанция продержится недолго.
Топ-5 франшиз по лигах
|Место
|Клуб
|Стоимость (млрд. долл.)
|Лига
|1
|Даллас Ковбойс
|9.2
|NFL
|2
|Голден Стейт Уорриорз
|7.56
|NBA
|3
|Нью-Йорк Янкис
|7.13
|MLB
|4
|Торонто Мейпл Лифс
|2.12
|NH
|5
|ФК Лос-Анджелес
|0.9
|MLS