Сколько стоят клубы Америки. НФЛ и НБА – в лидерах, Интер Майами Кривцова, Бекхэма и Месси – за пределами первой сотни

Самые дорогие франшизы – в Национальной футбольной лиге

Американские журналисты подсчитали стоимость франшиз 152 клубов пяти основных спортивных лиг Северной Америки. Диапазон огромный: от 9.2 миллиардов долларов за самую дорогую команду – Даллас Ковбойс, которая выступает в NFL, до 390 миллионов долларов за клуб МЛС Монреаль. При этом 103 клуба оцениваются в миллиард долларов и выше и лишь девять – стоят меньше 500 миллионов долларов. Традиционно, самые дорогие франшизы – в Национальной футбольной лиге. Рассказываем подробнее.

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В первой десятке – нет НХЛ

Если говорить о топ-10 самых дорогих клубов Америки, то в ней ожидаемо не оказалось представителей футбола (МЛС) и несколько неожиданно – хоккея (НХЛ). В первой десятке – шесть представителей Национальной футбольной лиги, три – Национальной баскетбольной ассоциации и один – Главной лиги бейсбола.

Топ-10 самых дорогих франшиз Северной Америки

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) Лига 1 Даллас Ковбойс 9.2 NFL 2 Голден Стейт Уорриорз 7.56 NBA 3 Нью-Йорк Янкис 7.13 MLB 4 Нью-Йорк Джайнетс 7.04 NFL 5 Лос-Анджелес Рэмс 6.94 NFL 6 Нью-Ингленд Петриотс 6.7 NFL 7 Нью-Йорк Никс 6.58 NBA 8 Лос-Анджелес Лейкерс 6.44 NBA 9 Сан-Франциско Форти Найнерс 6.15 NFL 10 Нью-Йорк Джетс 6.11 NFL

Национальная футбольная лига: первая десятка на 66 миллиардов

NFL – самая богатая лига мира. Стоимость десяти ее самых дорогих клубов – без малого 66 миллиардов долларов. В топ-10 нет ни одного клуба, стоимостью меньше 5 миллиардов долларов. Самая дешевая команда Лиги – Цинцинати Бенгалс – оценивается в 4 миллиарда долларов. Все 32 команды Лиги – в топ-40 самых дорогих франшиз Северной Америки.

Топ-10 франшиз Национальной футбольной лиги NFL

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) 1 Даллас Ковбойс 9.2 2 Нью-Йорк Джайнетс 7.04 3 Лос-Анджелес Рэмс 6.94 4 Нью-Ингленд Петриотс 6.7 5 Сан-Франциско Форти Найнерс 6.15 6 Нью-Йорк Джетс 6.11 7 Вашингтон Коммандерс 6.05 8 Чикаго Бирс 6 9 Филадельфия Иглс 5.95 10 Лас-Вегас Рэйдерс 5.77

НБА: растут и стоимость, и разрыв

Как уже было сказано выше, Национальная баскетбольная ассоциация – вторая по стоимости клубов. Три ее представителя – в топ-10 самых дорогих франшиз Америки. Первая десятка самых дорогих клубов Лиги оценивается в 46 миллиардов долларов. При этом самый дешевый клуб НБА – Нью-Орлеан Пеликанс оценивается в 1.63 миллиарда долларов.

Топ-10 франшиз Национальной баскетбольной ассоциации NBA

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) 1 Голден Стейт Уорриорз 7.56 2 Нью-Йорк Никс 6.58 3 Лос-Анджелес Лейкерс 6.44 4 Чикаго Буллз 4.09 5 Бостон Селтикс 3.92 6 Бруклин Нетс 3.86 7 Лос-Анджелес Клипперс 3.73 8 Торонто Рэпторс 3.34 9 Хьюстон Рокетс 3.3 10 Даллас Маверикс 3.26

МЛБ: ни одного клуба дешевле миллиарда

Суммарная стоимость десяти самых дорогих клубов Главной лиги бейсбола – чуть больше 39 миллиардов долларов. При этом, в Лиге нет ни одной франшизы, чья стоимость меньше миллиарда. Самый дешевый клуб МЛБ – Майами Марлинс – оценивается в 1,07 миллиарда долларов.

Топ-10 франшиз Главной лиги бейсбола MLB

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) 1 Нью-Йорк Янкис 7.13 2 Лос-Анджелес Доджерс 5.24 3 Бостон Ред Сокс 5.21 4 Чикаго Кабс 4.69 5 Сан-Франциско Джайентс 3.81 6 Нью-Йорк Метс 2.82 7 Атланта Брейевс 2.75 8 Хьюстон Астрос 2.58 9 Филадельфия Филлис 2.46 10 Лос-Анджелес Энджелс 2.45

НХЛ: отставание уже критическое

Национальная хоккейная лига серьезно уступает трем предыдущим организациям. К примеру, лишь два клуба НХЛ попали в ТОП-75 самых дорогих франшиз Северной Америки. А суммарная стоимость десяти самых дорогих клубов Лиги – всего 15 миллиардов долларов.

При этом, самый дешевый клуб НХЛ – Аризона Койотс – оценивается всего в 465 миллионов и занимает 147-е место в рейтинге стоимости всех франшиз главных лиг.

Топ-10 франшиз Национальной хоккейной лиги NHL:

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) 1 Торонто Мейпл Лифс 2.12 2 Нью-Йорк Рейджерс 2.01 3 Монреаль Канадиенс 1.7 4 Чикаго Блэкхокс 1.44 5 Бостон Брюинз 1.41 6 Лос-Анджелес Кингз 1.39 7 Филадельфия Флайерс 1.35 8 Эдмонтон Ойлерс 1.29 9 Вашингтон Кэпиталз 1.22 10 Дейтройт Ред Уингз 1.12

МЛС: в погоне за НХЛ

Пока что МЛС – самая бедная лига Северной Америки. Ни одна из франшиз не стоит миллиард, а самая дешевая команда лиги, как мы уже писали, оценивается всего в 390 миллионов. При этом нельзя не отметить и стремительный прогресс МЛС – уже сейчас ФК Лос-Анджелес опережает 17 клубов НХЛ. Ну и да, Интер Майами Кривцова и Месси пока лишь замыкает топ-10 команд Лиги.

Топ-10 франшиз Главной лиги соккера MLS

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) 1 ФК Лос-Анджелес 0.9 2 Лос-Анджелес Гэлакси 0.865 3 Атланта Юнайтед 0.855 4 Сиэтл Саундерс 0.725 5 Торонто 0.705 6 ДиСи Юнайтед 0.7 7 Нью-Йорк Сити 0.69 8 Портленд Тимбрс 0.685 9 ФК Остин 0.630 10 Интер Майами 0.585

Американский и европейский футбол – разрыв в 10 раз

Если сравнивать самые дорогие команды лиг, то несложно заменить, что пока что десятикратный разрыв между НФЛ и МЛС. Но, глядя на темпы развития футбола в США, кажется, что такая дистанция продержится недолго.

Топ-5 франшиз по лигах

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) Лига 1 Даллас Ковбойс 9.2 NFL 2 Голден Стейт Уорриорз 7.56 NBA 3 Нью-Йорк Янкис 7.13 MLB 4 Торонто Мейпл Лифс 2.12 NH 5 ФК Лос-Анджелес 0.9 MLS

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