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Сколько стоят клубы Америки. НФЛ и НБА – в лидерах, Интер Майами Кривцова, Бекхэма и Месси – за пределами первой сотни

Самые дорогие франшизы – в Национальной футбольной лиге

Сколько стоят клубы Америки. НФЛ и НБА – в лидерах, Интер Майами Кривцова, Бекхэма и Месси – за пределами первой сотни

Мемфис Гриззлис – Голден Стейт Уорриорз, фото — Getty Images

Американские журналисты подсчитали стоимость франшиз 152 клубов пяти основных спортивных лиг Северной Америки. Диапазон огромный: от 9.2 миллиардов долларов за самую дорогую команду – Даллас Ковбойс, которая выступает в NFL, до 390 миллионов долларов за клуб МЛС Монреаль. При этом 103 клуба оцениваются в миллиард долларов и выше и лишь девять – стоят меньше 500 миллионов долларов. Традиционно, самые дорогие франшизы – в Национальной футбольной лиге. Рассказываем подробнее.

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В первой десятке – нет НХЛ

Если говорить о топ-10 самых дорогих клубов Америки, то в ней ожидаемо не оказалось представителей футбола (МЛС) и несколько неожиданно – хоккея (НХЛ). В первой десятке – шесть представителей Национальной футбольной лиги, три – Национальной баскетбольной ассоциации и один – Главной лиги бейсбола.

Топ-10 самых дорогих франшиз Северной Америки

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) Лига
1 Даллас Ковбойс 9.2 NFL
2 Голден Стейт Уорриорз 7.56 NBA
3 Нью-Йорк Янкис 7.13 MLB
4 Нью-Йорк Джайнетс 7.04 NFL
5 Лос-Анджелес Рэмс 6.94 NFL
6 Нью-Ингленд Петриотс 6.7 NFL
7 Нью-Йорк Никс 6.58 NBA
8 Лос-Анджелес Лейкерс 6.44 NBA
9 Сан-Франциско Форти Найнерс 6.15 NFL
10 Нью-Йорк Джетс 6.11 NFL

Национальная футбольная лига: первая десятка на 66 миллиардов

NFL – самая богатая лига мира. Стоимость десяти ее самых дорогих клубов – без малого 66 миллиардов долларов. В топ-10 нет ни одного клуба, стоимостью меньше 5 миллиардов долларов. Самая дешевая команда Лиги – Цинцинати Бенгалс – оценивается в 4 миллиарда долларов. Все 32 команды Лиги – в топ-40 самых дорогих франшиз Северной Америки.

Топ-10 франшиз Национальной футбольной лиги NFL

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.)
1 Даллас Ковбойс 9.2
2 Нью-Йорк Джайнетс 7.04
3 Лос-Анджелес Рэмс 6.94
4 Нью-Ингленд Петриотс 6.7
5 Сан-Франциско Форти Найнерс 6.15
6 Нью-Йорк Джетс 6.11
7 Вашингтон Коммандерс 6.05
8 Чикаго Бирс 6
9 Филадельфия Иглс 5.95
10 Лас-Вегас Рэйдерс 5.77

НБА: растут и стоимость, и разрыв

Как уже было сказано выше, Национальная баскетбольная ассоциация – вторая по стоимости клубов. Три ее представителя – в топ-10 самых дорогих франшиз Америки. Первая десятка самых дорогих клубов Лиги оценивается в 46 миллиардов долларов. При этом самый дешевый клуб НБА – Нью-Орлеан Пеликанс оценивается в 1.63 миллиарда долларов.

Топ-10 франшиз Национальной баскетбольной ассоциации NBA

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.)
1 Голден Стейт Уорриорз 7.56
2 Нью-Йорк Никс 6.58
3 Лос-Анджелес Лейкерс 6.44
4 Чикаго Буллз 4.09
5 Бостон Селтикс 3.92
6 Бруклин Нетс 3.86
7 Лос-Анджелес Клипперс 3.73
8 Торонто Рэпторс 3.34
9 Хьюстон Рокетс 3.3
10 Даллас Маверикс 3.26

МЛБ: ни одного клуба дешевле миллиарда

Суммарная стоимость десяти самых дорогих клубов Главной лиги бейсбола – чуть больше 39 миллиардов долларов. При этом, в Лиге нет ни одной франшизы, чья стоимость меньше миллиарда. Самый дешевый клуб МЛБ – Майами Марлинс – оценивается в 1,07 миллиарда долларов.

Топ-10 франшиз Главной лиги бейсбола MLB

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.)
1 Нью-Йорк Янкис 7.13
2 Лос-Анджелес Доджерс 5.24
3 Бостон Ред Сокс 5.21
4 Чикаго Кабс 4.69
5 Сан-Франциско Джайентс 3.81
6 Нью-Йорк Метс 2.82
7 Атланта Брейевс 2.75
8 Хьюстон Астрос 2.58
9 Филадельфия Филлис 2.46
10 Лос-Анджелес Энджелс 2.45

НХЛ: отставание уже критическое

Национальная хоккейная лига серьезно уступает трем предыдущим организациям. К примеру, лишь два клуба НХЛ попали в ТОП-75 самых дорогих франшиз Северной Америки. А суммарная стоимость десяти самых дорогих клубов Лиги – всего 15 миллиардов долларов.

При этом, самый дешевый клуб НХЛ – Аризона Койотс – оценивается всего в 465 миллионов и занимает 147-е место в рейтинге стоимости всех франшиз главных лиг.

Топ-10 франшиз Национальной хоккейной лиги NHL:

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.)
1 Торонто Мейпл Лифс 2.12
2 Нью-Йорк Рейджерс 2.01
3 Монреаль Канадиенс 1.7
4 Чикаго Блэкхокс 1.44
5 Бостон Брюинз 1.41
6 Лос-Анджелес Кингз 1.39
7 Филадельфия Флайерс 1.35
8 Эдмонтон Ойлерс 1.29
9 Вашингтон Кэпиталз 1.22
10 Дейтройт Ред Уингз 1.12

МЛС: в погоне за НХЛ

Пока что МЛС – самая бедная лига Северной Америки. Ни одна из франшиз не стоит миллиард, а самая дешевая команда лиги, как мы уже писали, оценивается всего в 390 миллионов. При этом нельзя не отметить и стремительный прогресс МЛС – уже сейчас ФК Лос-Анджелес опережает 17 клубов НХЛ. Ну и да, Интер Майами Кривцова и Месси пока лишь замыкает топ-10 команд Лиги.

Топ-10 франшиз Главной лиги соккера MLS

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.)
1 ФК Лос-Анджелес 0.9
2 Лос-Анджелес Гэлакси 0.865
3 Атланта Юнайтед 0.855
4 Сиэтл Саундерс 0.725
5 Торонто 0.705
6 ДиСи Юнайтед 0.7
7 Нью-Йорк Сити 0.69
8 Портленд Тимбрс 0.685
9 ФК Остин 0.630
10 Интер Майами 0.585

Американский и европейский футбол – разрыв в 10 раз

Если сравнивать самые дорогие команды лиг, то несложно заменить, что пока что десятикратный разрыв между НФЛ и МЛС. Но, глядя на темпы развития футбола в США, кажется, что такая дистанция продержится недолго.

Топ-5 франшиз по лигах

Место Клуб Стоимость (млрд. долл.) Лига
1 Даллас Ковбойс 9.2 NFL
2 Голден Стейт Уорриорз 7.56 NBA
3 Нью-Йорк Янкис 7.13 MLB
4 Торонто Мейпл Лифс 2.12 NH
5 ФК Лос-Анджелес 0.9 MLS

 

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