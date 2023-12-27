В НБА з’явився третій українець: Скапінцев отримав шанс в «Нікс» завдяки Літній лізі та грі за фарм

Цей текст був вперше опублікований на Tribuna.com у липні 2023-го – коли центровий збірної України Дмитро Скапінцев якісними виступами у Літній лізі вперше привернув до себе увагу в якості потенційного підсилення для «Нью-Йорка» на позиції п’ятого номера.

23 грудня через суттєві кадрові проблеми у передній лінії – зараз у Тома Тібодо травмовані і Мітчелл Робінсон, і Джеріко Сімс – «Нікс» згадали про Скапінцева, який розпочав сезон у фарм-команді клубу в Лізі розвитку, і, за інформацією інсайдерів, уклали з Дмитром двосторонній контракт.

У «Вестчестер Нікс» Скапінцев на початку сезону не феєрив – виходив переважно з лави запасних та набирав в середньому по п’ять очок за матч. Але завжди був надійною опцією у ротації: у нього в активі понад блок в середньому за поєдинок та перемога у G-League Winter Showcase Cup – аналогу внутрішньосезонного турніру НБА для команд з Ліги розвитку.

Тож саме час згадати, чим саме українець вразив менеджмент «Нікс», і чому один з найпопулярніших баскетбольних клубів світу зробив ставку на 25-річного центрового як на цікавий проект з індивідуального розвитку незадрафтованого гравця.

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Минулого сезону вихованець «Черкаських Мавп» та центровий збірної України Дмитро Скапінцев дещо несподівано став третім українським баскетболістом, максимально близьким до НБА.

Скапінцев є клієнтом того ж агента, що й Олексій Лень та Святослав Михайлюк, і коли останній розпочинав сезон НБА у «Нью-Йорку», Дмитро отримав шанс пограти за його фарм-клуб – «Вестчестер Нікс», що виступає у Лізі розвитку НБА.

Михайлюка у підсумку обміняли спочатку в «Портленд», а через кілька годин і у «Шарлотт,» де він завершив сезон, а Скапінцев залишився з «Вестчестером» до кінця чемпіонату. Бігмен зіграв за фарм-команду «Нікс» 27 матчів (8 у старті) та, очевидно, сподобався представникам команди, оскільки отримав запрошення в табір «Нікс» і на Літню лігу НБА 2023 року, де взяв участь у всіх 5 матчах «Нью-Йорка».

Літня ліга НБА – це не тільки виставка щойно задрафтованих новачків чи можливість побігати у баскетбол тим, хто так і не знайшов себе у НБА, а ще й перехідний етап від G-Ліги до основи для гравців, що провели сезон (чи декілька) у фарм-командах клубів НБА.

Скапінцев пішов саме таким шляхом.

Взяв участь в усіх матчах «Нью-Йорка» в Літній лізі – і зумів добре себе зарекомендувати

Кожна команда НБА проводить у Літній лізі щонайменше 5 матчів. Участь у плей-оф та можливість поборотися за титул чемпіона цього турніру залежить від виступів у так званій регулярці Літньої ліги. «Нью-Йорк» цього року не бореться ні за що, оскільки здобув лише 2 перемоги у 5 матчах.

Топові піки драфтів та парт-таймери (гравці з минулих драфтів, які не заграли, але досі не покладають надій повернутися в НБА), як правило, проводять 2-3 матчі у Літній лізі та не займають багато ефірного часу. А от ті, для кого участь у цьому змаганні – шанс зробити крок вперед у професійній кар'єрі, отримують більше можливостей себе проявити.

Скапінцев – лише один з чотирьох гравців «Нікс», який взяв участь у всіх 5 матчах команди у Літній лізі. Причому троє інших – це не обрані на попередніх драфтах Маркус Гарретт та Майкл Фостер-молодший, а також 42-й пік драфту-2022 Тревор Кілс, який минулого сезону набирався досвіду у «Вестчестері» разом із Дмитром.

У старті українець не виходив, але отримував у середньому 17 хвилин ігрового часу, за які встигав відзначитися 7,4 очками, 6,6 підбираннями, 2,6 асистами, 0,4 перехопленнями та 1,8 блок-шотами, реалізувавши рівно половину усіх своїх кидків – 15/30.

Якщо хтось слідкував за виступами Скапінцева у минулому сезоні Ліги розвитку, то приблизно таку статистику він там і показував (8,4 очка, 6,1 підбирання, 1,8 асиста, 0,5 перехоплення) – хіба суттєво додав у блок-шотах (у G-лізі робив 0,6 у середньому за гру), що свідчить про його більшу роль у захисті в цьому варіанті команди.

Найуспішнішими, з точки зору статистики, виявилися перші матчі – 10+8 у дебютній грі проти «Філадельфії» та 12 очок у другому матчі проти «Брукліна».

А ще моментами Скапінцев грав і дуже красиво – його спін-мувом з дебютного матчу поділився навіть офіційний твіттер «Нью-Йорка».

А в матчі №4 українець відзначився кількома дуже ефектними результативними передачами:

Фанати «Нікс» у захваті від Скапінцева – називають його новим Йокичем та вимагають клуб дати йому контракт

Дмитро Скапінцев запам'ятався та сподобався не лише українським фанатам НБА, але й місцевим вболівальникам «Нью-Йорка». Вони порівнюють його із чинним MVP фіналу та чемпіоном НБА Ніколою Йокичем (ну а з ким ще порівнювати високого білого європейського центрового, який роздає красиві результативні передачі?) та прагнуть, аби клуб підписав контракт із українцем.

Наразі в «Нью-Йорка» є четверо гравців, які можуть грати на позиції центрового. Це лідер команди Джуліус Рендл (який все ж грає важкого форварда, тому не дуже перетинається із іншими п'ятими номерами), основний центровий Мітчелл Робінсон, а також учасник данк-контесту на Матчі всіх зірок-2023 Джеріко Сімс і Айзея Гартенштайн, що прийшов у команду в липні минулого року.

Українець цілком може претендувати на роль номінально третього центрового (після Робінсона та Гартенштайна). Тренерський штаб «Нью-Йорка» повинен хоча б розглянути варіант із його підписанням на двосторонній чи негарантований контракт та порівняти його із Джеріко Сімсом, в якого немає очевидних переваг над українцем. Їм обом по 24 роки, Джеріко не провів якийсь неймовірно потужний сезон (або хоча б один матч у НБА), щоб вважатися безальтернативно кращим, ніж Скапінцев.

А Дмитро ще й вищий, ніж будь-хто у «Нікс» прямо зараз, адже його зріст – 7 футів та 1 дюйм (приблизно 216 см). Тож якщо «Нью-Йорку» для якихось завдань чи потреб потрібен буде високий гравець – Скапінцев справиться із цим як ніхто інший.

До того ж, свої вміння та навички фізичної боротьби Скапінцев продемонстрував ще у складі збірної України на Євробаскеті-2022, коли його головним завданням було поборотися, закошмарити та відфолитися на Яннісі Адетокумбо, із яким він упорався доволі успішно.

«Нью-Йорк» точно нічого не втратить, якщо дасть шанс українцю проявити себе і за основну команду бодай у тренувальному таборі, адже своєю грою та стараннями він справді довів, що заслуговує на нього. Далі м'яч на боці тренерського штабу та керівництва «Нікс», які після успішного сезону-2022/23 (де команда дійшла аж до другого раунду плей-оф) продовжують формувати оптимальний склад на сезон наступний.

Фото: Bart Young, Garrett Ellwood/NBAE

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