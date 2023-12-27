Від Леброна до Нуркича: 8 жертв головного злодія сучасної НБА Дреймонда Гріна

У сезоні-2023/24 у Дреймонда Гріна сталося якесь особливе загострення в контексті дурнуватих витівок – форвард «Голден Стейт» (команди, яка об'єктивно проводить свій не найкращий сезон та взагалі ризикує так і дійти до кінця регулярки у боротьбі за плей-ін) замість того, аби допомагати партнерам на майданчику, більше їм заважає.

Грін постійно сперечається, б'ється, заробляє безглузді фоли та вилучення, а в останніх матчах Дреймонд вже настільки всіх дістав, що НБА просто відсторонила гравця, не називаючи точний термін його повернення. Ніби навіть не натякаючи, а прямо кажучи баскетболістові, що ти вже так набрид, що ми навіть не знаємо, що з тобою робити.

Однак варто розуміти, що Дреймонд Грін не став таким раптово та несподівано для всіх – він завжди вирізнявся на майданчику (та поза його межами) жорстокістю та іноді безглуздістю своїх дій. У зв'язку з тим, що нових таких епізодів у форварда «ГСВ» зібралося чимало, пропонуємо пригадати найпам'ятніших жертв, мабуть, головного розбійника сучасної НБА Дреймонда Гріна.

Леброн Джеймс

Як тут не розпочати із людини, якій Дреймонд Грін зараз співає дифірамби та ледь не зізнається в коханні за кожної вдалої і невдалої нагоди, але яку сам форвард «Ворріорз» бив та провокував чи не найчастіше за свою кар'єру?

Звісно ж, історія їхніх взаємин тягнеться з протистояння «Клівленда» та «Голден Стейт», які так часто грали у фіналах НБА (чотири роки поспіль), що Леброн та Дреймонд бачили одне одного частіше, ніж своїх рідних. Найпам'ятніший епізод асоціюється саме із тріумфальним для «Кавальєрс» фіналом-2016, коли в четвертому матчі чемпіонської серії Грін вдарив Джеймса в пах після їхнього зіткнення, що цьому передувало:

Але, звісно ж, це не єдиний епізод, і Дреймонд ніколи не відмовляв собі у можливості приземлити, у буквальному значенні цього слова, Короля.

Грін взагалі дуже часто бив Леброна саме в обличчя. У протистояннях з «Клівлендом»:

І навіть коли Леброн вже перейшов у «Лейкерс»:

Стівен Адамс

А це, мабуть, найвідоміший момент, що також мав місце в 2016-му та з того часу став символом того, як Дреймонд Грін може поводити себе під час матчів НБА.

У третьому матчі серії плей-оф НБА Грін, втративши м'яч у протистоянні з Стівеном Адамсом у «фарбі», зробив нібито ненавмисний рух ногою, вдаривши новозеландського центрового в пах:

Бредлі Біл

Ок, як Дреймонд б'є людей, ми бачили, а чи були епізоди, коли йому хоча б трішки давали відсіч? Чи Юдоніс Гаслем мав рацію, коли казав, що Грін атакує тільки тих, хто не стане йому відповідати?

У 2017-му в матчі проти «Вашингтона» Дреймонд зачепився із Бредлі Білом, який тоді виступав саме за «Візардс». Сутичка миттєво перейшла в партер, її намагалися розняти інші вісім баскетболістів, що були на паркеті (і бідолашний оператор, якого бійці UFC, ой, тобто гравці НБА, затисли під стійкою, на якій тримаються щит та кошик), а Гріну тоді навіть порвали майку:

Давіс Бертанс

Епізод, можливо, не настільки очевидний, але від того не менш болючий для латвійського баскетболіста, що на той час захищав кольори «Сан-Антоніо».

Дреймонд може тільки здаватися не надто великим на тлі інших гравців НБА, але уявіть, що насправді це майже 2-метрова та понад 100-кілограмова людина, яка прописала вам у щелепу ліктем у розвороті. А от Давісу Бертансу навіть не потрібно уявляти:

Джордан Пул

Можливо, Дреймонда Гріна дуже надихнула фраза «Бий своїх, щоб чужі боялись», можливо, його справді серйозно дістав Джордан Пул, але що б там не сталося, форвард «Голден Стейт» оформив, мабуть, унікальне досягнення. Перед стартом сезону (!) на тренуванні (!!) після чемпіонства (!!!) він виписав потужний панч своєму тоді ще партнеру по команді, з яким вони тоді явно щось не поділили:

І як би обидва не намагалися потім довести, що це не вплинуло на атмосферу в команді, Джордана Пула цього літа таки обміняли. Але Дреймонд менш неконтрольованим від цього не став.

Домантас Сабоніс

Грін своїми постійними появами в інфопросторі зробив досить багато, щоб про ситуацію із першого раунду плей-оф попереднього сезону всі вже забули. Але були в Дреймонда дуже неоднозначні епізоди і в тій самій 7-матчевій серії із «Сакраменто», де в одній із ігор форвард «Ворріорз» наступив на Домантаса Сабоніса як на дошку для серфінгу.

Так, перед цим литовець навмисне, на думку багатьох, схопив ногу Дреймонда. Але варто визнати, що і поведінка ніг Гріна в цьому епізоді була не зовсім природньою:

Руді Гобер

Коли Дреймонд Грін вже, здавалося б, показав весь арсенал своїх бійцівських прийомів (він бив і кулаками, і ліктями, і навіть плечима, кидав суперників на паркет, перевертав їх та навіть лупцював ногами), баскетболіст зумів здивувати всіх вже цього сезону, продемонструвавши задушливий на Руді Гобері!

Дреймонд влетів розборонити сутичку свого партнера Клея Томпсона із Джейденом МакДеніелсом із «Міннесоти», яку перед цим влетів зупинити Руді Гобер. Але оскільки найкращий захист – це напад, Дреймонд вирішив не церемонитися і просто захопив шию Гобера, почавши його душити:

Юсуф Нуркич

І нарешті епізод, який став фактично останньою краплею (принаймні станом на зараз) у стосунках Дреймонда Гріна та НБА, яка до того смиренно всі його витівки терпіла.

Вже у грудні 2023-го Грін, знову ж таки нібито ненавмисне, намагаючись показати арбітрові, що проти нього порушили правила, даруйте за сленг, прописав плюху Юсуфу Нуркичу, збивши 213-сантиметрового та 132-кілограмового боснійця з ніг:

Як би Дреймонд, а також Стеф Каррі та Стів Керр, який завжди, коли Грін скоює чергову подібну витівку, «відвертається та нічого не бачить», не намагалися пояснити, що ж тут взагалі відбувається, НБА таки вжила заходів відносно Гріна.

Ліга відсторонила гравця на невизначений термін, Шак сказав, що він би дискваліфікував Дреймонда аж на цілих два (!) матчі, але різні інсайдери повідомляють, що у 2023 році ми Дреймонда Грін на майданчику, швидше за все, вже не побачимо. Добре, що до 2024-го залишилося не так багато, погано, що баскетболіст «Голден Стейт» навряд винесе навіть з цієї ситуації належний урок.

БОНУС

YouTube-канал NBAHighlights2 кілька днів тому випустив відео, у якому знайшов аж 27 епізодів різних бійок та штовханин за участі Дреймонда Гріна у матчах НБА.

Насолоджуйтесь (якщо таке, звісно, приносить вам насолоду)!

Фото: ESPN, Bryan Terry/The Oklahoman, скриншоти NBA

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