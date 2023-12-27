Здається, ми знайшли найбільш домашню команду сезону НБА. Ні, не «Бостон», який ще не програвав вдома

Однак не «Бостон» є найбільш домашньою командою сезону НБА станом зараз. Якщо говорити саме про різницю результатів вдома та на виїзді, то найбільше уваги привертає показник «Х'юстона».

Техасці, які нарешті більше не плентаються у хвості Західної конференції, а є середняком та навіть змагаються за потрапляння до плей-оф, мають рекорд 11-1 у домашніх матчах цього сезону. Натомість у виїзних матчах у «Рокетс» ситуація діаметрально протилежна: 2-10.

Якщо ж говорити про порівняння «Х'юстона» із іншими командами, то 11-1 вдома – найкращий результат у конференції (такий же показник має «Міннесота»). Це вище ніж у «Оклахоми» та «Денвера», що йдуть другими та третіми на Заході відповідно.

Але 2-10 на виїзді – один із найгірших показників серед усіх команд ліги. Такий же результат має «Сан-Антоніо», трішки гірший «Юта» (2-12) і зовсім поганий «Детройт» (1-13), який цього сезону просто поганий в усьому.

Фото: Jason Miller/Getty Images

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