Зустріч дня в НБА: Леброн познайомився із сином Тейтума Д’юсом

Головна зірка «Лейкерс» Леброн Джеймс провів свій 100-й матч проти «Бостона» в НБА (якщо брати до уваги регулярний чемпіонат та плей-оф).

На домашній арені своєї команди Леброн познайомився із сином зірки «Бостона» Джейсона Тейтума, якого звуть Д'юс. Джеймс потиснув руку 6-річному хлопцеві та перекинувся кількома словами із його батьком.

Сам Джейсон Тейтум нещодавно наголошував, що його син став справжньою зіркою домашньої арени «Бостона» TD Garden. Схоже, настав час підкорювати й інші стадіони.

Скриншоти: НБА

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