Атакующий защитник Марченко вернулся в Украину и присоединился к Черкасским Мавпам

Последние годы Кирилл выступал в Финляндии, Латвии и Молдове

Черкасские Мавпы пополнили свои ряды атакующим защитником Кириллом Марченко.

С прошлой осени баскетболист выступал за границей. До этого он отыграл несколько сильных сезонов Суперлиге, набирая в среднем около 10 очков, совершая за игру 1,9 подборов и отдавая 1,6 передач.

26-летний Марченко — воспитанник Химика (Южный), за который выступал до 2021 года. Сезон 2021/22 провел в составе БК Одесса, после чего подался за рубеж. За полтора года защитник успел поиграть в составе финского Байзонс, латвийской Лиепаи и молдавского Баско Балти.

Черкасские Мавпы занимают третье место в Суперлиге Favbet, незначительно отставая от БК Запорожье. Ближайшие матчи команда сыграет в рамках луцкого бабла 12 — 14 января. Ее соперниками станут аутсайдер Кривбасс, Запорожье и лидер чемпионата Днепр.

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