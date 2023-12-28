Детройт установил антирекорд НБА по количеству поражений подряд в одном сезоне

Пистонс проиграли в 27 матчах кряду

Детройт Пистонс установил новый антирекорд в истории НБА.

Минувшей ночью Пистонс уступили Бруклин Нетс (112:118) в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало для Детройта 27-м кряду в текущем сезоне.

Таким образом, Пистонс «превзошли» показатели Кливленд Кавальерс в сезоне 2011/12 и Филадельфии 76ерс (2013/14) в 26 поражений подряд. Последняя победа Детройта датируется 28 октября в матче с Чикаго Буллз (118:102).

В турнирной таблице Восточной конференции Детройт Пистонс идет на последнем, 16-м месте, добыв всего две победы в 30 играх.

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