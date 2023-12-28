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Баскетбол

Дончич достиг отметки 10 тысяч очков за карьеру

Словенец набрал 50 очков в рождественском матче с Финиксом

Дончич достиг отметки 10 тысяч очков за карьеру

Лука Дончич, фото — Getty Images

Разыгрывающий защитник Далласа Лука Дончич достиг отметки 10 тысяч очков за карьеру.

Словенец стал шестым самым молодым игроком в истории НБА, которому покорился этот показатель. Луке потребовалось для этого 358 матчей — второй быстрейший результат в истории после Уилта Чемберлейна.

В последнем матче против Финикса словенец набрал 50 очков, а также совершил 15 ассистов и 6 подборов. Лука присоединился к списку, в который входят Чемберлейн, Бернард Кинг и Рик Барри, набиравшие 50 очков в матче на Рождество.

Даллас занимает пятое место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда Дончича примет Кливленд 28 декабря.

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