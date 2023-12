Словенец набрал 50 очков в рождественском матче с Финиксом

Разыгрывающий защитник Далласа Лука Дончич достиг отметки 10 тысяч очков за карьеру.

Словенец стал шестым самым молодым игроком в истории НБА, которому покорился этот показатель. Луке потребовалось для этого 358 матчей — второй быстрейший результат в истории после Уилта Чемберлейна.

В последнем матче против Финикса словенец набрал 50 очков, а также совершил 15 ассистов и 6 подборов. Лука присоединился к списку, в который входят Чемберлейн, Бернард Кинг и Рик Барри, набиравшие 50 очков в матче на Рождество.

Даллас занимает пятое место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда Дончича примет Кливленд 28 декабря.

In terms of games played, Luka Doncic is the second-fastest player in NBA history to reach 10K points, 2.5K rebounds, and 2.5K assists 🤯 https://t.co/LS30SG1uTe pic.twitter.com/lqRFz3q6xl

— NBA (@NBA) December 26, 2023