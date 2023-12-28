Гравець «Соколів» змарнував даггер у порожній кошик, а вже через 14 секунд отримав баззер на перемогу у своє кільце

17 грудня друга команда Вищої ліги-2023/24 «Самбір» грала проти «Харківських Соколів» в своєму останньому баблі року. Близька зустріч затягнулася у близький клатч, в якому гравець харків’ян Серафім Новіков міг здобувати триочкову перевагу за 14 секунд до сирени. Але він змарнував свій начебто легкий кидок і спровокував вирішальну контратаку у власний кошик.

З третьої спроби «Самбір» усе ж таки зміг влучити кидок на перемогу. Баззер на рахунку Максима Лисяка:

Автор хайлайту за вісім хвилин набрав лише два очки та п’ять підбирань. Серафім Новіков провів на майданчику 35 хвилин і відзначився 10 очками, п’ятьма підбираннями. Підсумковий рахунок 81:80 на користь команди з Львівської області.

Скріншоти: ФБУ

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