Jordan анонсував другу іменну модель Джейсона Тейтума з красномовним забарвленням «Мамин хлопчик»

Наприкінці грудня Jordan офіційно анонсував вихід другої іменної моделі суперзірки «Бостона» Джейсона Тейтума. Його перша сигнатурна пара побачила світ 7 квітня 2023-го. Менше ніж за рік на полицях з’явиться його друга модель кросів від Jordan – Tatum 2 «Mommas Boy» опиняться у продажу 5 березня 2024-го. Забарвлення «VORTEX» побачить світ уже 4 квітня того ж року.

Без знижок їхній цінник складатиме 125 доларів, у гривневому еквіваленті це приблизно 4750.

Сам баскетболіст уже встиг випробувати кросівки на паркеті. Переможну різдвяну зустріч з «Лейкерс» Джейсон Тейтум провів саме в цій парі.

Фото: Nick DePaula

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