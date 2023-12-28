Матч тижня в баскетбольній Суперлізі: перший серйозний тест Забірченка у «Київ-Баскеті»

Зняття «Будівельника» з Суперліги посеред регулярного чемпіонату суттєво змінило ландшафт нашого клубного баскетболу. З усіх можливих точок зору – як турнірної («Дніпро» – знову непереможений лідер, сенсаційне «Рівне» – на другій позиції), так і кадрової.

Переважна більшість гравців та тренерський склад киян вже встигли знайти собі нові місця роботи. І інтрига у нашому чемпіонаті закручується наново: Володимир Конєв у «Дніпрі», підсилення «Запоріжжя», новий клуб Олександра Кольченка, який якраз почав набирати форму після травми – ми отримали купу нових сюжетів, що розгортатимуться найближчими тижнями на наших із вами очах.

Перший погляд на оновлену Суперлігу ми зможемо зробити вже найближчими днями: 17 грудня стартує бабл у Києві, а 20 – у Івано-Франківську. Останній і закриватиме для нашого клубного баскетболу турбулентний 2023-й – а регулярний чемпіонат фактично вийде на свій екватор.

Tribuna.com разом із титульним спонсором чемпіонату компанією FAVBET анонсує матч, до якого має бути приковано найбільше уваги – протистояння «Черкаських Мавп – Дніпра», які йдуть третіми у таблиці, і оновленого «Київ-Баскета», що починає операцію з порятунку власного сезону.

Попередній бабл, якраз у Черкасах, вийшов для «бджіл» невдалим: команда зазнала трьох поразок поспіль і опустилася у нижню половину (зараз обіймає сьоме місце з десяти із негативним балансом перемог та поразок 5/7). І цілком логічно, що для Володимира Холопова матч із «Політехнікою-Галичиною» – поразка «-12» і всього лише 51 набране очко – став останнім на посаді головного тренера команди.

За інших обставин керівництво киян, можливо, і дало б тренеру ще один шанс – але після зняття «Будівельника» без роботи залишився Дмитро Забірченко, один з найкращих тренерів нової української хвилі. Проходити повз кандидатуру чинного чемпіона Суперліги та призера чемпіонату Європи у дивізіоні Б з молодіжною збірною для кризової команди було б критично неправильно – і «Київ-Баскет» не пройшов, забравши не лише Забірченка, а і його ще більш молодого, але вже достатньо досвідченого асистента Нікіту Воєводу.

Ба більше, з «Будівельника» до «Київ-Баскета» перейшли одразу троє гравців задньої лінії – досвідчений плеймейкер Павло Буренко (з 5,6 результативними передачами за гру він – четвертий асистент чемпіонату) та двоє гравців попереднього скликання «молодіжки», Максим Зайцев та Лєв Кошеватський. Перший з них вже зараз додасть «бджолам» надійності у захисті, а другий – глибини та ротації на позиції першого номера, на якій із Холоповим у команди були помітні проблеми у двох сезонах поспіль.

Зберігши – принаймні, поки що – усіх трьох своїх легіонерів та підсиливши проблемні місця, тепер вже єдина у Суперлізі столична команда має усе, щоб суттєво додати у другій половині сезону. Не настільки, щоб змагатися із «Дніпром» за перемогу у регулярній першості (дуже вже великий гандикап у команди Володимира Коваля, не кажучи про те, що і вона також має стати ще сильнішою), але достатньо для того, щоб не потрапити в одну частину сітки плей-оф із лідером чемпіонату – а для цього потрібно підійматись принаймні на третю сходинку таблиці.

Першу зустріч після перезавантаження «Київ-Баскет» проведе 17 грудня проти «Біпи», але саме гра із «Черкаськими Мавпами» – найбільш цікавий та серйозний тест для нової команди Забірченка у 2023-му. Очевидно, що у його штабу було не настільки багато часу, щоб встигнути повністю перебудувати команду під власне бачення баскетболу – фактично, навіть менше тижня, – але перші нариси мають бути помітними вже зараз. Що буде грати команда, які ролі отримають легіонери (і чи отримають взагалі), чи зміниться і як саме ротація – коли якась організація переживає настільки разючі зміни посеред не надто успішного чемпіонату, це все цікаво саме по собі, безвідносно суперника.

А суперник цей буде не просто солідний («Мавпи» – все ж топ-3-команда Суперліги), але ще й дуже мотивований. Щонайменше тому, що й для підопічних Артема Сліпенчука попередній бабл склався не найкращим чином – у трьох матчах вони здобули лише одну перемогу, поступившись «Політехніці-Галичині» у видовищній перестрілці і «Рівному» у драматичному поєдинку з овертаймом.

І, звісно, не будемо забувати про давню особисту історію Забірченка із Андрієм Агафоновим. Колись вони разом вигравали чемпіонський титул з «Будівельником» та були головними дійовими особами «збитих льотчиків» – цікавої і конкурентної команди «Тернополя» у дебютному для клубу сезоні Суперліги, чемпіонаті-2020/21. Тепер новому тренеру «Київ-Баскета» доведеться вигадувати, як зупиняти колишнього товариша по команді та підопічного – у свої 37 бігмен залишається величезним фактором для «Мавп» і третім за середнім рейтингом ефективності гравцем української першості загалом.

У першому колі цікавим матч між «Мавпами» та «Київ-Баскетом» не вийшов – черкаські баскетболісти мали величезну перевагу на майданчику і розгромили столичну команду з рахунком 81:52. Втім, цього разу все має бути інакше (за «бджолами», як мінімум, буде перевага власного майданчика) – і величезна кількість інтриг навколо протистояння робить його обов’язковим для перегляду.

Матч «Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи – Дніпро» розпочнеться о 18:00 18 грудня і буде транслюватись на YouTube-каналі ФБУ та телеканалі XSPORT.

Фото: ФБУ

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