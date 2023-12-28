«Може нам президент темношкірий теж потрібен? Хто знає?» Агафонов знову видав геніальну пресконференцію

У цьому матчі було встановлено новий рекорд сезону за результативністю в одному матчі: легіонер «бджіл» Брентлі Байнум набрав 40 очок, видавши всього 17-й такий перформанс у новітній історії Суперліги (статистика ведеться з 2009 року).

На післяматчеву пресконференцію від «Мавп» прийшов ветеран українського баскетболу Андрій Агафонов, який велику частину матчу грав персонально проти Брентлі Байнума. Агафонов, який вже славиться своїми епічними пресконференціями, зробив це знову – з двох ніг влетів до журналістів та роздав усім, хто потрапив під руку.

– Навіть не знаю, що не вдалося. Треба трохи гарніше грати. Багато що можна покращити в нашій команді і загалом в країні нашій у баскетболі. Цей рівень, ви маєте розуміти, що це за рівень. Покращити можна, починаючи з роздягальні і закінчуючи рівнем баскетболу.

Гра загалом, ну така. Навіть не знаю, що коментувати. Хлопець якийсь забив сьогодні скільки там, 50 очок чи скільки (Брентлі Байнум встановив рекорд сезону Суперліги, закинувши 40 очок). Найкраща гра в житті трапилася сьогодні, з нами. Всі вболівальники задоволені, вау, шоу. Хлопець темношкірий забив там 50 очок, всі задоволені, що ще потрібно? Будемо так розвивати баскетбол в нашій країні. Буде в кожній команді по одному темному хлопцю і забивай 50 очок, вболівальники будуть «вооооу, давай!». Команда перемогла, що ще треба?

Якщо вболівальникам подобається такий баскетбол, то ми йдемо в гарному напрямку, я вважаю.

– А який би вам баскетбол подобався з точки зору вболівальника?

– Той, який в Євролізі. Ну подивіться 10 останніх хвилин, останню чверть. Хлопець веде м'яч, робить скільки там, 20 ударів м'ячем. Потім йде, намагається мені через руку щось там, я стрибаю, ну трохи більше трьох метрів, до кошика можу іноді дострибнути. І оце він швиряє, то ейр-бол, то попав у кошик. Ну супер. На гроші хтось буде зі мною спорити, скільки він ще так заб'є, якщо я буду стрибати, а він буде кидати? Я вважаю, що дуже мало разів.

Але така була тактика, вона була переможна. Тоді супер. З цим складом, що сьогодні мав Забірченко, він витиснув максимум. Мене намагалися подвіювати-потріювати, я тільки міг дати передачу. Бо вони розуміли, що грати зі мною один в один буде трохи важко.

Пропустили 58 очок з фарби? Ці 58 очок з фарби закинув, я думаю, темношкірий оцей хлопець. Те, що рахували середні кидки. Те, що він провів, два-три дриблінги зробив і швирнув мені через руку, коли я стрибав. А це, повірте, важко зробити. Саме забити. Швирнути – і ви вийдете зараз швирнете по кошику, але реалізувати кидок цей, це найважче, що може бути взагалі в баскетболі. Через руку закинути. Мені таке не подобається. Але як я казав вже, вболівальники всі в захваті, всі в шоці, всі задоволені, «Київ-Баскет» переміг «Мавпи»! Навіть не знаю, що можна робити сьогодні! Вони там після гри так святкували, ніби якийсь чемпіонат світу. «Мавпи», оце ж маленьку мавпочку ви перемогли сьогодні. Подивимося, що буде далі.

– Таким чином вони віддають належне вашій команді.

– Та ні, ми що, то «Київ-Баскет», а ми там скраю, знаєте, провінційні хлопці, тут «столічні парубки», як то кажуть. Але подивимося згодом. Ще скільки залишилося, два-три місяці, буде плей-оф. Подивимося, як цей парєнь, Брентлі, як він буде грати у плей-оф.

– Хотіли б отримати у плей-оф «Київ-Баскет» у суперники?

– А чому б ні? Їхати тут 200 кілометрів. І подивимося, як він буде грати. Він сьогодні намагався там пару разів щось сказати, але підгоріло в нього там одне місце дуже швидко в кінці гри, коли ми почали наздоганяти. А найважливіше – це в кінці гри що чоловік може зробити. І я побачив, що він може зробити, якщо щось з ним зробити. Нічого.

Ну задайте ще питання якесь, ну ви ж готувалися. Що я оце прийшов, людям екшн якийсь потрібен, давайте щось таке!

– У другій чверті був епізод, де Брентлі енд-ван набрав із вашим фолом.

– Ааааа, ну це неймовірний епізод. Це рішення суддів, фол 100%. Що я можу зробити? Якщо дали фол, то був фол. Але я дивився в очі деяким хлопцям і людям. Ну, не знаю. Був фол 100%, я винен, що я можу сказати на це? Щоб потім було «Агафонов казав шось про суддів»? Ага, ні-ні-ні, це не прокатить.

Ну фол був, хлопець неймовірний, швирнув 20 разів по кошику сьогодні. Команда загалом швирнула 60, а він 20. Ну що казати? Про нього й так багато вже сказав.

– Якщо підсумувати, долю матчу вирішила команда складова чи індивідуальна?

– Для мене це не баскетбол. Для мене це 3х3, прийшли хлопці пограли, перемогли команду, яка грає 5х5. Я розумію теж Забірченка. Що він може зробити за тиждень в команді, що він може перебудувати? В нього є такий склад, один хлопець, він його поставив, ця ставка спрацювала. Що ще треба? Він цар зараз, а ми їдемо додому. Програли.

– Сьогодні не лише Байнум набирав очки, 18 очок у Кошеватського. Це його рекорд кар'єри в Суперлізі.

– Сьогодні він щось забивав, я пам'ятаю, так. Була помилка якась, був момент, я не розумів, чому саме так ми грали захист із ним в якихось ситуаціях. Ну забив, забив, суперхлопець. Кошеватський для мене зіграв краще, ніж цей хлопець. Бо це майбутнє нашої країни, національної збірної, хто знає. Але всі, бачите, «ооо, Байнум». Мабуть, не в тому напрямку ми йдемо.

Може нам президент темношкірий теж потрібен? Хто знає? Щось вийшов, сказав, всі такі «Ух, вийшов, сказав!». Подивимося.

– Можливо, розкриєте деталі вашої з Байнумом полеміки під час матчу?

– Там суцільна оця гидота. Навіть немає що коментувати. Як вони кажуть, «треш токінг, ю ноу». Це типові американці у цьому віці. Це моя категорія людей. З якою я люблю працювати і досі ще граю в баскетбол. Зараз отаких хлопців ще побачити, коли вони відчувають, що вони якісь там Майкли, Леброни. Я сьогодні отримував задоволення від баскетболу. Навіть попри те, що ми програли.

– 37 хвилин на майданчику, ви другий за зіграним часом, більше вас лише Байнум зіграв. Не складно проводити такі хвилини?

– Це випадково. Ні, не складно. Дивлячись на якій я позиції граю. Повернемося до того ж рівня, можна і 45 хвилин грати. Все залежить від позиції. Якщо б я всі ці хвилини грав на п'ятірці, було б нереально майже. А коли я переходив на чотири, на три, десь у куточок став відпочити з якимось хлопцем, тоді можна грати, чому ні?

Фото: ФБУ

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