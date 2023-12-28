НБА. Сакраменто без Лэня уступил Миннесоте, Бостон без Михайлюка разгромил Клипперс

Победы Денвера и Голден Стэйт, рекордное поражение Детройта

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись 12 матчей.

Сакраменто дома уступил лидеру Западной конференции Миннесоте. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь не принимал участия в матче. Напомним, украинец вернулся к тренировкам в общей группе после травмы лодыжки, но пока не готов играть.

Бостон в гостях покуражился над Клипперс, выиграв с разницей в 37 очков. В этом поединке не смог принять участие украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк из-за ушиба пятки.

В других матчах Голден Стэйт дома уверенно обыграл Портленд, Даллас разгромил Сан-Антонио, а чемпион Денвер в малорезультативном выездном матче справился с Шарлотт.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Клипперс – Бостон Селтикс – 108:145 (21:28, 30:40, 30:38, 27:39)

Индиана Пэйсерс – Орландо Мэджик – 110:117 (27:36, 32:37, 33:20, 18:24)

Нью Орлеан Пеликанс – Хьюстон Рокетс – 104:106 (24:26, 27:21, 33:32, 20:27)

Шарлотт Хорнетс — Денвер Наггетс — 95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)

Атланта Хокс — Мемфис Гриззлис — 119:125 (32:25, 28:25, 33:40, 26:35)

Бруклин Нетс – Детройт Пистонс – 126:115 (32:21, 33:35, 33:26, 28:33)

Торонто Рэпторс – Юта Джаз – 119:126 (34:31, 37:24, 27:30, 21:41)

Оклахома-Сити Тандер – Лос-Анджелес Лейкерс – 120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22)

Чикаго Буллз – Кливленд Кавальерс – 95:109 (30:32, 26:25, 16:25, 23:27)

Голден Стэйт Уорриорз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29)

Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс – 144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33)

Сакраменто Кингз – Миннесота Тимбервулвз – 98:110 (20:28, 27:31, 23:22, 28:29)

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