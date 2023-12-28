Оклахома обыграла Нью-Йорк, Милуоки разобрался с Бруклином в НБА

Украинец Дмитрий Скапинцев на площадку в составе Никс не выходил

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Оклахома на домашней площадке обыграла Нью-Йорк — 129:120. Украинский центровой Никс Дмитрий Скапинцев на площадку не выходил. В другом матче один из лидеров Восточной конференции Милуоки уверенно разобрался с Бруклином — 144:122.

Вашингтон Уизардс — Торонто Рэпторс — 102:132 (25:31, 25:28, 31:38, 21:35)

Орландо Мэджик — Филадельфия 76ерс — 92:112 (25:26, 21:26, 29:32, 17:28)

Бруклин Нетс — Милуоки Бакс — 122:144 (31:32, 28:34, 33:34, 30:44)

Оклахома Сити Тандер — Нью-Йорк Никс — 129:120 (38:25, 31:35, 24:29, 36:31)

Хьюстон Рокетс — Финикс Санз — 113:129 (24:30, 31:43, 29:31, 29:25)

Даллас Маверикс — Кливленд Кавальерс — 110:113 (39:27, 30:27, 21:28, 20:31)

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