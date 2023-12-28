«Орландо» – прогрес року в НБА? Вперше з 2011-го виграли дев’ять матчів поспіль, йдуть у топ-4 Сходу

Уже у першій половині регулярного чемпіонату клуб провів серію з дев'яти перемог. Це четвертий подібний випадок в історії організації. Раніше команда перемагала у дев'яти матчах поспіль у 1994-му, 2001 та 2011 роках – тобто востаннє подібне траплялося понад 10 сезонів тому.

Зараз «Меджик» займають п’яте місце в лізі в оборонному рейтингу. І при цьому вони четверта наймолодша команда НБА цього сезону після «Сан-Антоніо», «Пістонс» та «Оклахоми». Середній вік гравців – 24,3 роки.

«Орландо» протягом довгого часу знаходився у перебудові. Клуб забрав собі перший пік драфту 2022 року та багато крутих активів за останні кілька років, обмінявши лідерів попередньої версії складу (Аарона Гордона, Ніколу Вучевича та інших). Це допомогло їм побудувати довгу лаву запасних, яка дуже допомогає їм в ротації. Цього року вони взяли на драфті Ентоні Блека, який дуже гарно показує себе у захисті.

Перший пік драфту-2022 Паоло Банкеро у цьому сезоні набирає 21,2 очка, 6,7 підбирання та 4,5 передачі в середньому за гру при реалізації в 47%. У попередньому ж сезоні баскетболіст набирав 20 очок при 43% реалізації з поля. А процент триочкових вірис з 29,8 до солідних 38,3.

Головний помічник Банкеро цього сезону – Франц Вагнер, який восени здобув золоту медаль на ЧС-2023 у складі збірної Німмечини. Разом гравці утворюють, напевно, найкращий молодий дует в лізі. Німець набирає в середньому 20,3 очки, 5,8 підбирань та 3,9 передачі при 45% реалізації з гри. Гравець почав набирати майже на два очки більше, ніж попереднього сезону, але якщо процент з гри впав з 48,5% до 45,6%, то процент триочкових серйозно хряпнувся з 36,1% до 27,4%. І якщо Франц Вагнер завжди славився своїми захисними навичками, то Банкеро зробив у цьому плані крок уперед.

Так, у нападі у команди не все так гладко, але в «Орландо» вірять, що згодом їх гравці додадуть і до цього компоненту. Паоло вже кидає набагато краще, ніж попереднього сезону, чого, на жаль, не можна сказати про Франца. Але навіть без цього «Меджик» зробили реальну заявку на потрапляння до плей-оф.

Найкращий оборонний гравець команди на даний момент – Джейлен Саггс. Захисник займає п’яте місце в лізі за кількістю перехолень – 1,6 в середньому за гру. Також гравець набирає 12,4 очки в 24 матчах сезону. Йому допомогає Джонатан Айзек, який пропустив два сезони через розрив хрестів, у попередньому сезоні він зіграв всього у 11 матчах. Цього сезону баскетболіст набирає 1,2 блоки та 0,9 перехоплень за 13 хвилин на майданчику. Будемо сподіватися, що зі зростанням його ігрового часу його ефективність також буде збільшуватися.

На жаль, один з головних гравців ротації Вендел Картер зламав руку та вибув на тривалий час. Минулого сезону центровий набирав 15,2 очки та 8,7 підбирань за 29 хвилин на майданчику з реалізацією 52.5%. На щастя, його доволі непогано замінює грузінський бігмен Гога Бітадзе, який показує пристойну гру, набираючи сім очок та шість підбирань з 60% реалізації з гри.

А головним ветераном, який робить настрій в роздягальні, став австралієць Джо Інглс, який влітку підписав контракт на два роки та 22 мільйони доларів. Форвард набирає всього п’ять очок, майже три підбирання та 3.5 передачі в середньому за гру, але в роздягальні він тут головна зірка.

Команда, яка претендує на місце у плей-оф, не може бути без гарного головного тренера. Джамал Мослі 15 років працював ассистентом у різних командах та робота в ролі головного тренера – щось новеньке для нього. У попередніх двох сезонах він виграв всього 56 з 164 матчів. Розвитку молоді не особливо видно. Виключенням є тільки Франц Вагнер, який явно досяг прогресу у свій другий рік в лізі та зараз є одним з головних активів клубу. Цього сезону Мозлі непогано себе показує, але очевидно, що висновки робити ще зарано.

Фото: Getty Images

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