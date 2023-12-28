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Показали, що ще Сохан вміє робити однією рукою. Крутезна реклама із молодими зірками «Сан-Антоніо»

Мережа супермаркеті H-E-B, що базується у Сан-Антоніо, штат Техас, представила нову рекламу із зірками місцевої команди НБА «Сан-Антоніо Сперс».

Участь у відеоролику взяли Віктор Вембаньяма, Келдон Джонсон, Девін Васселл, а головну роль виконав Джеремі Сохан. У рекламі дуже круто обіграли штрафні Сохана, які поляк часто виконує однією рукою. І показали, що ще Джеремі вміє робити, використовуючи лише одну руку.

«Сан-Антоніо» цього сезону оновив клубний антирекорд за кількістю поразок поспіль, програвши 18 матчів.

Скриншоти: H-E-B/YouTube

ua.tribuna.com

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