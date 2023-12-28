Шалені емоції: Харден вогненно відсвяткував чотириочковий плей в кінцівці гри з «Індіаною»

19 грудня «Кліпперс» обіграли «Індіану» з рахунком 151:127 і здобули восьму перемогу поспіль. Зіркове тріо з Лос-Анджелесу на повну проявило себе, зібравши 90 очок за матч.

Головним героєм зустрічі став Джеймс Харден, у доробку якого 35 очок (8/11 триочкові) та дев’ять передач за 28 хвилин. Головною цукерочкою перформансу Бороди стала «трійка» з фолом в середині четвертої чверті. Зірка відсвяткувала її зобразивши ангела на «снігу»:

Фото: Pepper Robinson/NBAE

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