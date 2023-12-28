Следить

Баскетбол

Шалені емоції: Харден вогненно відсвяткував чотириочковий плей в кінцівці гри з «Індіаною»

19 грудня «Кліпперс» обіграли «Індіану» з рахунком 151:127 і здобули восьму перемогу поспіль. Зіркове тріо з Лос-Анджелесу на повну проявило себе, зібравши 90 очок за матч.

Головним героєм зустрічі став Джеймс Харден, у доробку якого 35 очок (8/11 триочкові) та дев’ять передач за 28 хвилин. Головною цукерочкою перформансу Бороди стала «трійка» з фолом в середині четвертої чверті. Зірка відсвяткувала її зобразивши ангела на «снігу»:

Фото: Pepper Robinson/NBAE

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Баскетбол

Скапинцев провел свой дебютный матч в НБА

Футбол

Гол Мудрика помог Челси переиграть Кристал Пелес, Эвертон с Николаем уступил Манчестер Сити: результаты матчей АПЛ

Автоспорт

Гидо ван дер Гарде: Леклер лучше Сайнса

Футбол

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 28 декабря (онлайн)

Баскетбол

«Може нам президент темношкірий теж потрібен? Хто знає?» Агафонов знову видав геніальну пресконференцію

Баскетбол

Шалені емоції: Харден вогненно відсвяткував чотириочковий плей в кінцівці гри з «Індіаною»

Бокс

Не Усик. Тренер Фьюри назвал самого сложного соперника для Тайсона

Футбол

АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 1:3. Чемпионы мира подъехали во втором тайме

Баскетбол

НБА. Сакраменто без Лэня уступил Миннесоте, Бостон без Михайлюка разгромил Клипперс

Теннис

Сергей Стаховский: «Все российские спортсмены говорят, что боятся за свою жизнь, за свои семьи, но правда в том, что никто из них больше там не живет»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол